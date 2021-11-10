西藏精神領袖達賴喇嘛今天在線上記者會表示沒有特別計劃與中國國家主席習近平會面，對此，中國外交部發言人汪文斌表示，中國中央政府關於與十四世達賴方面接觸商談的政策是一貫的、明確的，接談的大門始終是敞開的，但接談只能談達賴的個人前途問題，而不是談西藏問題。

路透社報導，86歲的達賴喇嘛今天在印度參與一場東京主持的線上記者會，被問到關於台灣的問題，達賴喇嘛表示，他想再見一見老朋友們，不過因為台灣和中國的關係「相當微妙」，寧可待在印度，此外，他也沒有計劃見習近平。

汪文斌今天舉行中國外交部例行記者會，有記者提問「中方是否願意與西藏流亡政府恢復對話？」

汪文斌表示，「所謂西藏流亡政府是一個徹頭徹尾的分裂主義政治集團」，是完全違反中國憲法和法律的非法組織，世界上沒有任何國家予以承認。

他說，中國中央政府關於同十四世達賴方面接觸商談的政策是一貫的、明確的，接談的大門始終是敞開的，他要強調的是，「接談只能談達賴的個人前途問題，而不是談什麽所謂的西藏問題」。

他又稱，「達賴方面需要做的是，真正放棄分裂祖國的立場，停止分裂祖國的活動，以實際行動取信於中央政府，取信於中國人民」。