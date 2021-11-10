香港貧窮人口創12年新高，近4個港人一個窮！新冠肺炎疫情重創經濟，港府雖自詡在扶貧工作已作出巨大承擔，仍不能遏止貧窮人口飆升。港府今日(10日)發表最新貧窮情況報告，去年貧窮人口高達165.3萬，貧窮率升至23.6％，計算恒常現金福利政策後，貧窮人口仍逾55萬。

東網報導，據《2020年貧窮情況報告》顯示，2020年受全球新冠肺炎疫情影響，香港經濟嚴重衰退，勞工市場急劇惡化，失業率明顯上升、整體工資增幅減慢，加上不少住戶中有家庭成員面對工時減少甚或失去工作的困境，住戶收入明顯受拖累，而基層家庭所受打擊尤為嚴重。

因普遍家庭收入下降，住戶每月收入中位數去年按年急挫5.6％，以此作標準設定的「貧窮線」因而下調，香港按住戶人數劃分相對貧窮線，以5人家庭月入下調最多，少於2萬港元便算貧窮，比前年下降2100港元；其次為6人及以上家庭，月入少於21900港元便算貧窮，較前年下降1100港元。變動最少則是1人家庭，月入少於4400港元便算貧窮，僅較前年下降100港元。至於2至4人家庭均下調800港元。

去年長者、在職、青年及兒童貧窮人數都有所上升。其中，去年新增約16.2萬貧窮人口中，有29.3％來自在職住戶、有48.4％來自失業住戶，合共已佔逾近80％，有12.6萬人。新增的失業貧窮人士不少來自受疫情嚴重影響的旅遊及消費相關行業，有26.1％來自零售、住宿及膳食服務業、18.4％來自建造業，且有74.5％為較低技術工人。