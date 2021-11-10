台鋼獵鷹球員高國強（右）接受Uni-Girls指導跳應援舞。（台鋼獵鷹提供）

隸屬於T1職籃聯盟的台南首支職業籃球隊台南台鋼獵鷹今年正式成軍，10日特地前往台南市立棒球場，與台南另一支職業球團、中職統一7-ELEVEn獅進行友好結盟儀式，期待兩支在地球團能夠合作無間，為台南的運動激發出更多令人期待的火花。

賽前兩隊總教練吳志偉與林岳平特別交換了兩隊的球衣，作為在地職業球團友好結盟儀式的象徵，身為體壇生力軍的台南台鋼獵鷹更期許能以擁有豐富經歷與輝煌戰績的統一7-ELEVEn獅隊為目標，在即將到來的球季打出每一場好球拿下好成績。

10日獅、鷹兩隊特別在賽前進行友好結盟儀式，獵鷹球員們首度到棒球場觀眾席體驗特有的應援文化，尤其是挑戰選手應援舞蹈的部分，雖然獵鷹球員們紛紛大喊比打球還難，但也令他們非常印象深刻，希望未來也能夠有這麼多熱情球迷進場為台鋼獵鷹加油。

現值統一獅隊爭奪中職總冠軍賽門票的關鍵時期，台鋼獵鷹隊隊長「大元」龍弘元表示，身為台南人就是要為在地主場球隊加油，希望今天獵鷹的全心「鷹」援能幫助獅隊順利打進總冠軍，達成今年最重要的目標。