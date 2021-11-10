德國半導體製造商英飛凌（Infineon）10日公布本財年第四季（9月底止）財報顯示，上季營收年增21％至30.1億歐元，淨利從去年同期的1.09億攀升至4.64億歐元，兩者皆優於市場預期。英飛凌預估，半導體需求持續強勁可望拉抬2022財年表現，全年營收估介於122億～132億歐元。

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