晶片需求強勁 英飛凌Q4財報亮眼 20:122021/11/10 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國半導體製造商英飛凌（Infineon）10日公布本財年第四季（9月底止）財報顯示，上季營收年增21％至30.1億歐元，淨利從去年同期的1.09億攀升至4.64億歐元，兩者皆優於市場預期。英飛凌預估，半導體需求持續強勁可望拉抬2022財年表現，全年營收估介於122億～132億歐元。 神山加持 半導體鏈股價齊High 黃天牧認證多頭總司令 張錫：明年台股沒大風險 三利多加持 #英飛凌 #億歐 #需求強勁 #財報亮眼 #德國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陽明大船出航 Q3獲利有望優於預期 11:112021/11/10 財經 《國際產業》晶片強勁需求 英飛凌上季營收優預期 15:572021/11/10 財經 《電腦設備》華碩前三季EPS贏去年總和 4Q營收看雙增 16:312021/11/10 財經 《日股》獲利有雜音 日經連4黑 15:402021/11/10 財經 營運出運 泰鼎Q3獲利、毛利創新高 19:112021/11/10 財經 晶片短缺干擾裕隆集團Q3營運 裕日車不振 裕融躍金雞母 04:102021/11/10 財經要聞 AI新科技勝出 相關基金具吸引力 15:302021/11/10 財經 南電前三季賺逾1個股本 04:102021/11/10 證券．權證 《國際金融》石油股＋英飛凌點火 歐股逼近高點 17:222021/11/10 財經 外資歸隊 三天買超568億元 04:102021/11/10 證券．權證 《美股掃瞄》連9日來首度收黑 標普500指數失守歷史高點 08:522021/11/10 財經 財經熱門新聞 喊中長榮殺到89地板價後 他又斷言「驚人價」網嚇歪 - 財經 連股神也中箭！超狂夫妻檔謀劃世紀騙局海撈277億 下場悽慘 - 財經 元宇宙快被大戶榨乾 下波主流浮現：這6檔等人抬轎 - 財經 顏清標爆欠債兩大苦主之一 華南銀行晚間回應了 - 財經 長榮、陽明急殺尾 散戶會掛掉？專家曝3大保命絕招 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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