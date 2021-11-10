德國聯邦統計局10日公布，10月消費者物價指數（CPI）終值年增4.5％，創下1993年8月以來新高，與初值相同且符合預期。若按月來看，10月CPI月增0.5％。德國通膨升溫，原因除了去年比較基期較低外，其他因素包括經濟復甦導致萬物飆漲，以及今年1月引進碳定價制度等。