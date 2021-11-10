德10月CPI年增4.5％ 創1993年8月以來新高 20:122021/11/10 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國聯邦統計局10日公布，10月消費者物價指數（CPI）終值年增4.5％，創下1993年8月以來新高，與初值相同且符合預期。若按月來看，10月CPI月增0.5％。德國通膨升溫，原因除了去年比較基期較低外，其他因素包括經濟復甦導致萬物飆漲，以及今年1月引進碳定價制度等。 寶雅10月營收轉正成長 月增10.9％年增9.3％ 大陸工業品通膨嚴重 10月PPI年漲13.5％ 創26年新高 #CPI #來新高 #德國聯邦統計局 #消費者物價指數 #終值 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 煤炭、菜價大漲 陸10月PPI、CPI超預期 10:212021/11/10 財經 《國際經濟》韓10月失業率降至2.8％ 職缺連8月攀揚 09:432021/11/10 財經 年增8.6％ 美10月PPI 維持近11年高點 04:102021/11/10 全球財經 漢來美食10月營收2.85億元、 月增27％ Q4業續步步高 15:392021/11/10 財經 《興櫃股》10月營收登今年高 乾杯飆近3年半高價 10:342021/11/10 財經 八方雲集10月營收5.34億元 創歷史單月新高 18:292021/11/10 財經 美時前10月營收破百億元 年增24.3％ 19:102021/11/10 財經 13檔10月營收創高 吸金 04:102021/11/10 證券．權證 陸10月新能源汽車 產銷創歷史新高 17:312021/11/10 兩岸 中鋼10月合併營收431.99億元 創單月新高 14:092021/11/10 財經 富邦金控前10月稅後淨利1358.15億元、EPS11.81元 雙創歷史新高 16:202021/11/10 財經 財經熱門新聞 喊中長榮殺到89地板價後 他又斷言「驚人價」網嚇歪 - 財經 連股神也中箭！超狂夫妻檔謀劃世紀騙局海撈277億 下場悽慘 - 財經 元宇宙快被大戶榨乾 下波主流浮現：這6檔等人抬轎 - 財經 顏清標爆欠債兩大苦主之一 華南銀行晚間回應了 - 財經 長榮、陽明急殺尾 散戶會掛掉？專家曝3大保命絕招 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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