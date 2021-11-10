雖然全球目前仍處在供應鏈斷炊的過程中，但美國企業第三季財報的表現大幅優於預期，不但讓全球股市暫時擺脫了通膨與供應鏈隱憂的陰霾，也讓外資上週重返亞股。摩根資產管理表示，伴隨各國疫苗施打普及率增高，包括印度、東協等亞洲經濟體也陸續解封經濟活動，亞洲經濟動能已日趨回暖，特別是低基期的東協股市將持續因此受惠。

根據統計，上週外資在東北亞股市為全面買超，對大陸股市淨流入6.90億美元、對台灣買超6.84億美元、對韓國股市也從轉為買超3億美元。不過，受到大陸地產公司的牽連，滬深300指數在上週反而下跌1.35％，也使得大陸股市今年迄今下跌7.08％。

另外，印尼股市也迎接連續第五週的資金買超，印度股市也擺脫連續兩週的外資賣超，在上週吸引了1.20億美元的外資淨流入。東協各國股市上週表現各異，菲律賓股市在上週上漲4.06％，但泰國與越南僅分別上漲0.17％與0.85％，印尼與馬來西亞股市則各跌0.15％與1.96％，整體而言，東協股市雖自10月中旬開始反彈，但指數仍未收復疫情前的失土。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，近期國際油價與商品價格持續攀升，但全球股市在10月份也上漲5.6％，顯示儘管通膨升溫，但企業獲利卻可以抵銷通膨給股市帶來的壓力，就連美國聯準會上週正式啟動縮減購債，也未給市場帶來任何影響。預期未來在企業獲利的帶動下，包括股票在內的風險性資產仍有表現空間。

林雅慧表示，全球企業獲利在近日出現積極地調整訊號，根據IBES統計，全球股市在明年的獲利增長預估為7.7％、美股為8.1％、歐元區為9.3％、日本與新興市場分別為7.4％與6.1％，可見就股市機會來看，明年全球各地仍有表現，對亞股投資人來說，應以區域型的方式介入以掌握輪動機會，避免押寶單一國家或產業。

摩根資產管理表示，隨著疫苗施打的逐漸普及，印度、東協與日本也進一步開放其經濟活動，亞洲各地的生產與新訂單狀況也持續改善，也刺激了製造業採購經理人指數升至51.7，來到近五個月以來的高點。

另一方面，大陸官方PMI與財新PMI則連續兩個月出現分化，官方PMI跌至去年二月以來新低，但受惠強勁外部需求帶動中、小型出口企業增長，大陸的財新PMI指數連續兩個月回升；顯示即使是大陸，也出現復甦輪動的現象。

摩根資產管理表示，隨著全球需求與貿易的持續升溫，疫苗接種的進度加快，也讓亞洲的經濟動能獲得良好支撐，之前被疫情打亂的生產與消費過程亦可望逐步緩解，短期來看，可留意東南亞股市在經濟重啟下的輪動機會。