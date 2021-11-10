亞太經濟合作會議（APEC）雙部長會議9日晚間落幕，行政院官員10日表示，會後聯合聲明包含三大重點：一是努力確保貿易投資環境的自由、開放、公平、不歧視、透明和可預測，並推進亞太自由貿易區（FTAAP），致力高品質、全面性區域整合。

二是持續推動新冠疫苗、診斷及治療商品流通，加速必要物資跨境移動，並重申服務業扮演之關鍵角色。三是支持以WTO為核心的多邊貿易體系，將積極參與第12屆WTO部長會議，盼有具體成果，並認為WTO整體運作之改革有其必要及急迫性。

今年APEC各項會議由紐西蘭主辦，受疫情影響，會議都以線上方式進行。APEC雙部長會議由紐西蘭外交部長馬胡塔及貿易部長歐康納共同主持；台灣由行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中、經濟部長王美花代表出席。鄧振中在會中也表達台灣已正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），願意符合CPTPP的高標準協定，希望成員國能夠支持台灣加入CPTPP。

除了雙部長會議外，今年APEC領袖會議周活動還包括11日至12日舉行的APEC CEO峰會，以及12日壓軸登場的經濟領袖會議，台積電創辦人張忠謀將再度代表總統蔡英文出席。

新冠肺炎疫情持續衝擊區域衛生及經濟，估計因邊境管制及旅遊限制影響的經濟活動已造成1.2兆美元（約新台幣33兆）的損失，APEC雙部長會議會後也發表部長聯合聲明。聲明表示，APEC各經濟體未來一年將實現的政策承諾，包括加速並確保強韌、永續的長期經濟復甦，以貿易、包容、永續性、創新及數位化促進成長。

聲明指出，各經濟體將持續加速推動公平、即時取得安全、有效、可負擔的疫苗、診斷程序、療法及相關貨品與服務，也將致力加速擴展疫苗製造與供應，協助全球疫苗共享的工作，並鼓勵自願移轉疫苗生產技術。

聲明強調，APEC會員體未來將持續改善因疫情而實施邊境管制措施的透明度、避免實施非必要的出口限制及非關稅障礙、自願降低COVID-19疫苗及相關醫療物品的費用、強化供應鏈韌性等。另外，各國也需要為恢復跨國旅行做好準備。