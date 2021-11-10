54歲的金曲台語歌后詹雅雯年初公開罹患帕金森氏症、左腦中度萎縮。她身體狀況仍不穩定，9日接受本報專訪，直言因為過去有心律不整、喉嚨長3顆良性腫瘤等狀況，在前幾年有寫遺書的習慣，後來發現遺書沒有法律效益，她如今改成自己錄製人生告別影片，早已把想對家人、歌迷等人，想說的話都親自錄下來。

詹雅雯表示之前就在醫院協助下，已簽下拒絕急救、器官捐贈，現在不怕生離死別，萬一未來真的發生意外，她有跟家人告知可以去找她之前拍好的影片，「我都有準備，現在已經不是寫遺書的那個時代，我也會找好律師處理」，但她至今都瞞著父母此事，不捨：「我一定要比他們（父母）活得更久，如果比他們早走，真的太慘忍。」這也是她努力、堅強活下來的最大原因。

詹雅雯因病導致吃不下食物、嘔吐、記性不好及斷片等症狀，她無奈說之前在台中家裡，一吃東西就吐，甚至吐到昏厥，剛好有熟識的義工來找她，才趕緊叫救護車送醫住院，當時全家人來探視，她也無法再隱瞞父母病情，只見原本愛哭的媽媽，忍著淚水：「好了，沒事，醫學愈來愈發達，一定可以治好。」向來嚴肅的爸爸，也第一次主動送上擁抱，爸爸溫暖：「妳要保重，妳很認真打拚，真的很棒。」讓詹雅雯感動淚崩。

詹雅雯憶起以前因為爸爸太嚴厲，曾有過誤解，但她生病後，才發現不管是嚴厲、溫暖的愛，都是父母給小孩的愛，她感嘆：「我有向父母懺悔、向我的身體懺悔，謝謝生病帶給我正向的力量。」

她生病後，勇於跨出舒適圈，開直播跟粉絲互動，發現自己依舊熱愛舞台，將在耶誕節12月25日第5度登上台北小巨蛋舉辦「一起逃開吧」演唱會，她笑說以前過的很低調，現在什麼都不怕，開始享受高調生活，單身的她，開玩笑說：「我要小鮮肉，我們可以來當閨蜜一起聊天。」

詹雅雯去年在小巨蛋開唱，邀來衛福部長陳時中擔任嘉賓合唱，她透露陳時中十分力挺，已購入這次小巨蛋演唱會門票，至於有機會再度同台？詹雅雯僅說目前還是未知數，並預告演唱會上有神秘嘉賓，將獻唱江蕙（二姐）經典歌曲，詹雅雯賣關子說：「二姐的歌不是我唱，這個人很會唱。」

詹雅雯將5度登上台北小巨蛋開唱。（陳俊吉攝）