18歲大一宋男被打到顱內出血昏迷，仍在加護病房治療。（民眾提供／盧金足台中傳真）

男大生遭瑪莎拉蒂3男暴打命危，台中榮總緊急手術取出血塊，目前生命跡象穩定。（民眾提供）

台中市西屯區7日凌晨0時40分，一名18歲宋姓大學生駕駛福斯休旅車行經中市台灣大道，從快車道右切外側車道，不慎擦撞一輛黑色馬莎拉蒂名車，車內3名惡煞立即下車，其中張姓車主不但飆髒話大罵，還持水管、棍棒痛毆宋男，造成被害重傷，事發時還制止他報警。案發後警員僅帶3名惡煞製作傷害筆錄、並認定「非現行犯」函送，直到被害人送醫顱內出血命危，7日晚間六分局才改以3人有致人於死犯意，改依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇等罪名函送台中地檢署偵辦。

此案經媒體連日大幅報導，才引發社會關注，台中市長盧秀燕今（10日）上午前往醫院探視被害人，並向命危昏迷的被害人母親致歉，台中市警方事隔3天後，才緊急向檢察官聲請拘票後以涉殺人未遂、強制、恐嚇、妨害秩序等罪緊急逮捕涉案3人到案，偵辦此案態度每日一變，連資深警察自己人也看不下去。

男大生開白色福斯擦撞黑色瑪莎拉蒂，被打到顱內出血昏迷。（截自監視畫面）

刑事局一名資深警官表示，該案一開始僅以約談方式製作傷害筆錄，甚至強調「無案發現場非現行犯」，這就是標準的執法怠惰，另外法條認知也有錯誤。

據「ETtoday新聞雲」報導，該名資深警官表示，內政部警政署早在2020年1月17日報請立法院通過修正刑法妨害秩序罪章149、150條公然聚眾罪，只要在「在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者」該條文明定、公然聚眾主謀可處5年以下6月以上有期徒刑、在場助勢者可處1年以下有期徒刑，且攜帶凶器可加重其刑。

如此修正「公然聚眾罪」，就是針對黑幫動員撂人逞兇的犯罪行為，台中市六分局警員居然捨棄「公然聚眾」重罪，讓不少警界人士譁然。

此案發生後，有刑事外勤經驗警員第一時間就可以透過隔離訊問，釐清黑衣人聚眾持棍棒鬥毆情事，就可依公然聚眾罪依法究辦，豈可當一般行車糾紛輕縱函辦？而當天上午醫院通報命危，警方就可緊急向檢察官申請拘票，儘快逮捕兇嫌。