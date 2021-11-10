正進行中的第26屆聯合國氣候變遷大會(COP26)，全球會展協會宣告「會展產業淨零碳排」(NET ZERO CARBON EVENTS)倡議活動，全球響應共170家。外貿協會隨後宣布，旗下硬體展館單位，包括台北世界貿易中心、南港展覽館、台北國際會議中心，都將加入該活動的「全球會展產業淨零碳排宣言」。

外貿協會表示，經營之展館單位已積極實踐綠色永續目標，如南港展覽館為全台第一座獲得綠建築之展覽館，室內裝修LED節能感應燈光、建置雨水循環利用系統等。外貿協會經營之展館更是分別獲得ISO 14064-1 碳盤查、ISO 50001 能源管理系統、ISO 20121 活動永續管理系統等多張國際認證。

本次外貿協會參與之NET ZERO CARBON EVENTS倡議活動，係由JMIC 底下的全球會展協會龍頭組織UFI 、AIPC 、ICC 所主辦，該活動吸引全球約170個會展產業業者、氣候倡議組織、專業顧問公司等相關利害關係者，共同起草簽署「會展產業淨零碳排宣言」。

該宣言於2021年11月10日召開的聯合國氣候峰會COP 26上正式宣告，全球會展產業將藉由跨洲、跨國、結合會展價值鏈的通力合作，來積極回應巴黎氣候協議及全球2050淨零的目標。亞太地區包含台灣在內，已有韓國、泰國、新加坡、香港、印度、澳洲等國之會展相關利害關係者共同參與簽署。

外貿協會表示，率先參與此國際會展組織共同發起之宣言，期能號召更多國內相關會展業者加入，產業間通力合作，共同分享推動淨零排放相關建制經驗。