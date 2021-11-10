明年軍公教調薪是否會帶動民間企業加薪？主計總處官員今（10）日表示，民國80年約有五、六成廠商調薪時會參考軍公教調薪幅度，但如今會參考的廠商已降至一成左右，軍公教調薪已不是民間企業調薪與否的重要考量因素。

明年軍公教人員待遇調升4％，是否會帶動民間企業也跟著調升薪資？主計總處官員表示，在民國90年之前，軍公教調薪是民間調薪的重要參考指標，根據主計總處歷年的調查，民國81年會參考軍公教調薪幅度的廠商比例高達56％，民國88年更達到61％，那時軍公教調薪確實有帶動效果。

但是，民國90年以來會參考軍公教調薪的廠商已大幅減少，民國94年只有8％的廠商會參考，100年也僅14％，已由昔日的五、六成降至一成左右。主計總處官員表示：「今天企業要不要加薪，調薪幅度多少，都是根據自己的營利狀況、員工個人表現，或是考量激勵員工士氣，軍公教調薪已不是他們的重要考量因素。」