總獎金300萬元的2021 肇喜登峰巡迴賽仰德菁英賽今天在台北高爾夫球場進行第二回合，職業選手方胤人開球穩丶推桿佳，充分利用主場優勢，抓下7鳥無柏忌，打出低於標準桿7桿的65桿，詹世昌靠切桿獵下兩隻老鷹，打出67桿，兩人同以兩回合總桿低於標準桿7桿的137桿，暫時並居領先。

首日領先的林永龍後9洞節奏控制不好，最後交出低於標準桿1桿的71桿，以兩回合總桿低於標準桿4桿的140桿，暫退居第3。

沈威成丶許佳紳與鄭存宸都打出69桿，三人同以兩回合低於標準桿1桿的143桿，暫並居第4位，巧合的是昨天首回合3人也都打出同桿成績。其中鄭存宸今天抓到8隻小鳥，是今日抓最多小鳥的球員，可惜在5桿洞第16洞苦吞「三柏忌」，不然排名將更上升。

林張恆今天推桿準，18洞25推，打出68桿佳績，兩回合144桿，與另外8位選手暫並列第7；他首回合並列第46位，今天排名驟升。

台北球場C丶D區原本最低桿紀錄是盧建順的66桿，今天方胤人雖然打出65桿，但是因為這項比賽前兩回合採「較佳球位」規則，所以不能成為球場正式最低桿紀錄。

方胤人今天上午自第10洞出發，一下場就是一記12呎小鳥推桿，其他5隻小鳥都是8-12呎一推進洞，另一隻是距洞最遠的5桿長洞第6洞的18呎小鳥推桿；開球一號木與鐵桿表現都十分穩定，尤其是切桿，最近特別下工夫在較難球位處練習，勤練有成，今天才出現零柏忌及個人非正式最低桿成績。

他在5桿長洞的第16洞，兩桿就打上果嶺，卻出現三推，是唯一推桿的失誤，今天共26推；不過他也指出另有三個洞都有9呎的小鳥推桿機會，卻未成功推進抓下。

不過他也承認自己擁有很大的主場優勢，因為在台北球場開球要特別注意落點，切桿與推桿也要特別注意力道與方向，他說：「因為我對球場很熟悉，所以開球很有信心，最近勤練切桿，也練得很有心得，推桿也知道前後九洞的速度與草紋的差異，所以打起來比較得心應手。」