春節返鄉熱潮讓全台防疫旅館一房難求，桃園市27家防疫旅館已從12月底一路滿房到農曆年前，桃園市長鄭文燦10日宣布，將新增2家新的防疫旅館、房間數達210間，將優先提供桃園市民入住。

桃園27家防疫旅館，總房間數3053間，平均住房率都達7成以上，但明年1月14日湧現過年返鄉人潮訂房，27家防疫旅館登記率已達百分百，才能來得及在明年1月31日除夕夜前出關，甚至提前一輪、12月底的訂房率也已滿載。

桃園市長鄭文燦上月中旬就向中央喊話，中央雖將返鄉檢疫修改成10＋4，但民眾多未因此改機票，釋出的4天反倒成空房。

鄭文燦10日表示，桃園市防疫旅館入住者6成都是外縣市民眾或外籍人士，不少市民反映難預訂防疫旅館，在市府觀旅局積極協調下，將協助設立2家新的防疫旅館，將新增210間房間數，新釋出的防疫旅館，將優先提供桃園市民朋友入住。

另為鼓勵醫療合約院所增加疫苗接種門診量，原社區接種站與合約醫療院所接種量約7比3，將調整為5.5比4.5的比例，逐步減少社區接種站場次，如果企業或各固定場域有250人以上的接種需求，市府可專案安排醫療院所到點提供接種，希望以機動性服務提升疫苗涵蓋率。

鄭文燦也提到，截至11月9日止，桃園COVID-19疫苗第一劑接種量近180萬人，人口涵蓋率約80％；第二劑接種量約86萬人，人口涵蓋率約38％，市府正陸續提高涵蓋率。而AZ第二劑疫苗須與第一劑疫苗間隔8週；莫德納與BNT第二劑疫苗須與第一劑疫苗間隔4週，經市府統計，目前AZ、莫德納、高端及BNT疫苗分別有28萬人、6萬人、1萬人及58萬人尚未接種第二劑疫苗，呼籲市民朋友踴躍預約施打第二劑疫苗。

鄭文燦提到，COVID-19疫苗第14期提供AZ、莫德納第1、2劑及BNT第2劑接種，第14期桃園市符合預約資格約30萬8390人，其中BNT疫苗約4萬9440劑需至合約院所施打，AZ及莫德納疫苗則提供合約院所及4場社區接種站開放市民接種。

鄭文燦說明，在社區接種站方面，莫德納疫苗接種日期安排於11月16日、22日上午，AZ疫苗接種日期安排於11月17、18日上午，預估轄內56處社區接種站將提供12萬人的接種量能；如欲接種AZ疫苗者，可於明日上午10時至11月12日中午12時進行預約；欲接種莫德納及BNT疫苗者，可於明日下午2時至11月12日中午12時至1922疫苗預約平台預約接種。

鄭文燦表示，針對社區照顧關懷據點暨巷弄長照站及長青學苑，目前桃園已有226處關懷據點暨巷弄長照站、14處長青學苑逐步恢復服務。為因應中央防疫管理指引修正，桃園社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，即日起於室內外運動、唱歌、拍攝個人或團體照時得免戴口罩，並取消容留人數上限。