日本一名網路正妹佐崎きさき是齒科衛生士（台灣稱：口腔衛生師），但除了工作特殊外，她長相激似D槽傳奇女神「明日花綺羅」因而爆紅，IG有超過72萬粉絲；日前佐崎きさき曬出比基尼清涼照，超巨雙球快撐爆的養眼畫面讓網友口水直流，往下看結實曲線更讓眾人看傻眼。

佐崎きさき在日本是很有人氣的網紅，明星臉加上魔鬼身材，曾被譽為「超兇版明日花綺羅」，但她卻是個超專業的口腔衛生師，偶爾會在IG上分享對口腔清潔保養的小常識；她也熱愛運動，特別是水上活動，還是一名專業的潛水員，因此最常看到她曬出各種清涼泳衣照。

日前佐崎きさき在IG發文，有感而發地說出對於朋友的看法，字字句句都有自己的觀點，但她卻附上穿著性感比基尼的辣照，完全模糊焦點；畫面中佐崎きさき傲人雙峰幾乎快掉出來，往下看還能注意到腹部肌肉線條超明顯，超扯身材讓大票網友都快撐不住，忍不住驚呼「快要窒息了」。

口腔衛生師是近年各國都有的一種特殊新專業，在日本被稱作齒科衛生士，主要是負責對大眾提供口腔衛生教育，進行口腔疾病預防宣導等，也會服務特殊需求族群口腔照顧和指導；另外在臨床上也會與牙醫、牙助提供醫療上服務；學術方面能透過各項對口腔衛生研究，給政府機關建議參考。