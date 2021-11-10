班西蒙斯(Ben Simmons)與七六人高層的拉鋸戰，讓他再度招致名人堂球星巴克利(Charles Barkley)的嘲笑。身為七六人隊的老前輩，巴克利在TNT《Inside the NBA》節目說：「這位老兄想盡辦法不要被球隊留住。球隊為此彎腰去親他的屁股，現在輪到球隊來狠踢他的屁股了。」

巴克利描述西蒙斯這段時間的行為：「球隊開季時乞求他返回，他們安撫他，說要去看望他。結果他說別來看我，然後他回來，在練球時表現得像個混蛋（穿長褲比賽，手機還插在口袋）。」

「球隊希望他回來，他為著要領薪水就回來了，這時他又像個混蛋，球隊踢他出去。球隊給他另一個機會，他們說ok，你有私人問題，他說我不要看到你們，球隊罰他錢，現在他回來了。」巴克利總結這段說，西蒙斯盡己所能不要被球隊抓回去，但七六人就是一邊討好又一邊修理西蒙斯，堅持要他回去。

班西蒙斯先前為了躲避罰款，聲稱自己心理健康出狀況，讓七六人停止罰款。結果這只是西蒙斯的緩兵之計，七六人等待一陣之後又開始罰他的錢。現在美媒ESPN報導，西蒙斯願意去拜訪球團核可的心理專家了。同時七六人希望獲得更多資訊細節，包括西蒙斯的治療計畫、過程，以及回歸時間表。如果西蒙斯乖乖照辦，七六人有可能再次停止罰款。