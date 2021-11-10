富采（3714）將於11日召開法說會，在法說會前夕，富采公告第三季財報，受惠於mini LED產能滿載，並處於傳統旺季之下，富采第三季獲利飆高，達12.96億元，單季每股稅後純益1.91元，順利締造新的紀錄，一季的獲利已逾整個上半年。

累計富采今年前三季獲利17.36億元，扭轉去年同期大虧35.04億元窘境，累計今年前三季每股稅後純益2.56元，前三季獲利就達到法人年初的獲利預估值。

第三季毛利率、營益率落在24.78％、10.22％，與今年第二季相較呈現雙率雙升。

mini LED供應鏈上下游均處於擴產狀態，富采也不例外，除了晶片第四季持續擴產20％之外，隆達也鎖定COB封裝擴產，估明年首季加入營運，新產能替業績添財火，2022年業績可望更上層樓。

目前法人針對富采明年度的獲利估值落在4～6元，由於第三季獲利進度超前，富采明年獲利有機會朝估值高標邁進。

富采法說會前夕，吸引押寶買盤湧入，10日股價大漲6.58％，股價重新收復80元整數大關。