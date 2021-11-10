台積電9日晚間宣布，將前進高雄增設7奈米、28奈米晶圓廠，盛傳已久的消息終於坐實，市場料將帶動當地房價持續走高，但有網友點名，最衰的應該是北漂族，因為許多人前往都市打拚，就是希望回鄉買大房子，但隨著台積電前來高雄，已經把房價炒上天，終究讓幻想破滅。

早於9月就已有風聲傳出，台積電將於高雄楠梓中油煉油廠舊址設廠，當地房價頓時聞「積」起舞，成交量、推案量大幅攀升，然10月14日法說會隻字未提，動搖投資人信心，10月成交量一度雪崩。

台積電9日晚間宣布高雄設廠拍板定案，將於中油煉油廠舊址設立生產7奈米、28奈米製程的晶圓廠，計畫於2022年動工，2024年開始投產。

如今台積電落腳高雄一事塵埃落定，市場預期當地房價將會隨之攀升，事實上，早於9月有風聲傳出後，高雄房市便開始熱絡起來，在這期間，台積電題材逐漸發酵，為房價增添漲價動能，現在終於拍板定案，無疑是為高雄房市更添柴火。

1名網友在PTT房屋版發文，台積電確定設廠，最衰的應該就是北漂族，很多人去都市打拚，就是希望退休後可以返鄉買大房子，在新北總價近3000萬的房子，回高雄後可以買到更好的物件。

然，而今幻想終究破滅，從南科附近的房價就可得知，台積電推升房價的上漲動能不容小覷，不知道高雄會被炒到幾字頭。

貼文曝光後，大批網友討論熱烈，不少人也大嘆北漂族的不易，甚至有人打算加入置產行列，「老一批的北漂仔然後真的有回來的現在都很爽啦，年輕北漂仔是比較衰一點」、「現在還來得及，趕快回家鄉預售先搶一間」、「現在已經太晚了，楠梓橋頭已經站穩25萬了」、「現在南漂買房會不會太晚」。

另外，也有人分享自己身邊北漂族的實際情形，「北漂仔在高雄本來就有地了好嗎」、「我聽到都是北漂仔不想離開台北，台北才越來越貴阿」、「現實上，北漂除了30歲以下屬於努力期的年輕人，很多都是兩邊有房」、「北漂仔在高雄的父母搞不好有好幾棟房子」、「身邊北飄朋友都在北部買房成家根本沒人想回南部好嗎」。