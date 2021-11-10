台灣露德協會自2012年設置朝露農場，以對等尊重的方式支持藥癮者復歸社會，協會秘書長徐森杰今天在成果發表會表示，露德建置一個溫暖、平等、對話及相互尊重的場所，陪伴藥癮者度過生命難關，希望未來司法端能與社區資源做更好的串聯。

台灣露德協會在2019年獲衛生福利部藥癮治療性社區服務模式多元發展計畫的支持，發展在地「藥癮治療性社區」，今天在中市富信飯店舉辦「110年度朝露農場治療性社區服務成果發表」，包括藥癮整合醫療示範中心、台中毒品危害防制中心、更生保護會及各地治療性社區等關心藥癮防治的單位與會交流。

中市和平區的朝露農場，是台灣第一個融合減少傷害價值，以「藥愛」（濫用藥物來刺激性愛）為主的治療性社區。徐森杰表示，過去處理藥癮的政策偏重以監所戒治為主，現今已有越來越多人看見藥癮是一種慢性疾病，需要醫療、勞動、心理復健及社區工作等多元的資源挹注協助。

朝露農場社區主任伊魯表示，經規劃設計包括有情緒、感官、互動、情境，還有營養、生理、理智及靈性等八大面向多元課程，讓學員在學習過程修練自己、看見真實的自己，並達到全人的發展。

藥癮工作專家、醫師束連文則提出，提供藥癮治療服務等單位常侷限在各自專業領域觀點，因欠缺整合而難提供全人性的照顧，期許能強化合作，創造更完善的藥癮者支持網絡。

「我重新認識自己，知道我有改變的可能！」社區成員阿湯以過來人的角度鼓勵身陷藥癮泥淖的朋友。阿湯說，過去他每週使用一次毒品安非他命，且用量很大，當察覺已無法獨自面對藥癮後，毅然決定到朝露，透過身心靈等課程重新認知、學習面對壓力，雖偶有復發，次數及劑量都非常少，目前已不需服用身心科藥物，並成為農場同儕輔導員。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！