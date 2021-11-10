前立委顏寬恒9日晚間宣布投入台中第二選區立委補選，在父親顏清標以及國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、立委江啟臣等人陪同下，宣布參選；國民黨今天(10日)正式徵召前立委顏寬恒參加補選。針對台中第二選區補選選情，前民進黨立委郭正亮認為，總統會直接站台，顏寬恒則有台中市長盧秀燕站台，雙方是「勢均力敵」。國民黨立委賴士葆則分析指出，顏寬恒應該很有機會贏。

針對選情，郭正亮9日在政論節目《少康戰情室》表示，他覺得公投會有一點影響，因為那是氣勢的問題。12月18日4大公投舉辦投票，離台中第二選區補選投票日(明年1月9日)蠻近的，那一場選舉一定是政黨對決，民進黨會全力以赴，而且總統也會直接站台，當然顏寬恒有盧秀燕站台，所以雙方真的是勢均力敵。

國民黨立委賴士葆則分析指出，2020年大選，總統蔡英文的大空軍很強，所以整個把台灣基進陳柏惟拉上來了，但現在這些因素比較沒有了，相對來講，他覺得，顏寬恒應該很有機會贏，2020年台中立委選戰，顏寬恒只輸陳柏惟5千票左右。而民進黨徵召投入補選的前立委林靜儀本身也有很多問題，她主要是打空戰，而整個大空軍就要看蔡英文是否還能像2020年大選那麼強，但他並不這樣認為，因此顏寬恒應該很有機會贏補選。