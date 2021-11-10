中選會日前公布11月13日起至12月11日期間，將為包括公投綁大選公投、萊豬公投、核四重啟公投及藻礁公投等各辦理5場意見發表會，總計辦理20場，《國家地理雜誌》也在臉書粉專貼出對於大潭藻礁的看法和相關文章，但不料卻引來不少網友出征。

《國家地理雜誌》6日在臉書粉專上分享了一篇題為「藻礁，何去何從？」的專文，並指出，「以殼狀珊瑚藻為主建造的藻礁，千年來守護著桃園的海岸。保育、政治、能源、經濟等複雜因素，如何讓藻礁陷入泥淖？」

不過，有網友看完後竟留言表示，「專題報導？我還以為是廣編特輯呢！」、「藻礁公投也沒有來南部說明會，南部人大多數沒看過桃園藻礁，有墾丁珊瑚礁漂亮嗎？珊瑚礁白化問題環團在哪裡?因為不了解藻礁重要性在哪裡？所以支持政府政策就對了」、「四個不同意，保護藻礁又能發電和減碳」、「台灣國家地理雜誌現在是一連串逼人退追的報導？」、「請問全台有多少人放假會特別跑去潛水看藻礁？？而且旁邊就有維護更好的觀新藻礁保育區了」。

網友們在國家地理雜誌的臉書貼文下方留言。（圖 翻攝國家地理雜誌臉書）

對於《國家地理雜誌》因談論藻礁議題而被支持政府的網友出征，許多網友也感到十分傻眼，並幫《國家地理雜誌》加油，「國家地理雜誌不能談藻礁，不露臉的側翼才可以，ㄏㄏㄏ」、「塔綠班出征，來幫國家地理雜誌補血」、「國家地理雜誌基本上是站在友善地球的角度看事情，許多滿腦子意識形態，喜歡看黨的態度說話的人，請可以退下領便當了」、「笑死，國家地理頻道不能談論地理」、「台灣人民素質真的很高，隨便一個市民都可以筆戰國家地理頻道」、「小粉綠好恐怖喔喔喔喔喔，連國家地理雜誌沒有政治立場的媒體都要出征」。

網友們在國家地理雜誌的臉書貼文下方留言。（圖 翻攝國家地理雜誌臉書）