板橋作為新北市中心，整體發展相較其他區域要來的完善許多，但有網友認為，新莊重劃範圍比板橋大上許多，捷運也有環狀線、新莊線等，而板橋整體區域則都發展完畢，「未來10年內，新莊房價有可能超越板橋，變成新北都市中心嗎」。許多網友一致認為新莊在交通被板橋完敗，要超越不大可能，「不要幻想了」、「環狀線板橋也有啊，但藍線新莊就沒有了」。

1名網友在PTT房屋版上發文，比較新北2大行政區新莊和板橋，新莊重劃範圍遠超板橋，有頭前、副都心、味全三重變更都計等重劃區，未來也會有塭仔圳重劃區，泰山、新莊整個地皮弄起來，房子蓋滿後氣勢應該很足。

另一方面，原PO認為板橋已經沒有更多的土地可供建設，涵蓋新板特區全數發展完畢，「好奇未來10年內，新莊的房價有可能超越板橋，變成新北都市中心嗎」。

貼文曝光後，大批網友熱烈討論，一致認為板橋新北一哥地位不可動搖，「十年不可能吧」、「不要幻想了」、「有機會阿，如果新莊台積廠要蓋的話」、「只有機捷，很難吧」、「想太多」、「上一次是新店來挑戰這次是新莊」、「新莊房價都快七字頭了，代表板橋沒有破百都太便宜」。

大多網友直指交通是一大缺陷，「不會，沒高鐵沒車站，捷運也不是最爽的藍線」、「不可能，板橋連高鐵都有誒，還有無敵板南線」、「很難，交通不好」、「不可能，板橋：捷運藍線+新北市政府+高鐵」、「環狀線板橋也有啊，但藍線新莊就沒有了」、「不可能，板橋三鐵就是天花板，新莊是老二的命」。