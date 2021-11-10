銀髮族如何成功「樂活老化」是當今社會重要的議題，高雄市義守大學與高雄市政府社會局攜手合作，在鳳山長青學苑開設通識課程，讓不少長輩從原本害羞社交，至今能夠展現自信，多次歷經生死關頭的楊停英，當初為了忘掉病痛投入學苑課程，意外成為燒烙畫家、在日商單位服務的趙淳雅，每遇上台就怯場，到學苑上課後，如今展現自信，經常上台表演，帶給他人歡樂。

66歲的楊停英退休後，曾因生病面臨多次生死關頭，幸運存活下來，價值觀也跟著改變，開始走出家門學習成長，康復後便來到長青學苑，當時報名的第一堂課就是燒烙畫課，希望藉由畫來忘掉身體的病痛，沒想到畫出興趣，加上作品經常受到肯定，從此開啟她對燒烙畫的學習。

楊停英回憶起她到學苑學習前後的差別，最明顯的就是可以認識許多志同道合的朋友，大家因著一樣的興趣而共同在課堂上學習，與老師教學相長，她說，學苑是個臥虎藏龍的地方，在學苑學習，就是放下過去的自己，專心朝自身興趣學習，便會從中獲得許多。

65歲的趙淳雅曾在日商單位服務，雖然多次有上台表發意見機會，但她始終怯場，沒自信上台，進入學苑課程後，培養出她個人自信及風格，如今不僅經常上台歌唱或表演，表演中更充分展現自信，帶給大家歡樂。

義守大學表示，義大推廣教育中心以多元課程和各式活動，邀請高雄市16個行政區的長輩們一起樂在學習，鼓勵長者從家裡走出戶外，與人群互動、學習新知。

推廣教育中心主任林洲安說，義大除了肩負教育的使命外，更身負社會責任，尤其重視銀髮族議題，加上義大為全台少數擁有醫學院的綜合大學，因此學校整合所有的資源，以樂活老化和預防醫學為課程主軸，讓教學與教育走出教室，轉化為銀髮族「養身」與「養心」的因子，落實全齡互助世代的共融社會。