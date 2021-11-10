常在臉書粉專討論時事的網紅「焦糖」陳嘉行，今年5月加入民進黨後，一直傳出參選北市議員的風聲，但本人都未證實，但今日他總算鬆口，在臉書宣布將投入台北市第1選區士林、北投的議員選舉，也表示目前仍須通過初選才能獲得正式提名。

陳嘉行表示，請大家放輕鬆，「我參選士林北投區議員一定選到底，除非黨主席蔡英文希望我不要選」，雖然有意參選，但他表示黨內有初選機制，通過才能正式提名，且士北區現任議員陳慈惠、鍾佩玲及林世宗非常優秀，大家接到電話民調第一要先支持現任，第二再選他就好，若初選沒過，仍會出來幫忙民進黨議員和縣市長選舉。

陳嘉行指出，雖然他目前沒有看板、沒有辦公室、沒有幕僚及助理，所有傳統選舉組織的樁腳通通沒有，甚至連初選要繳給黨部的費用，也還不知道在哪裡，但目前會專心宣傳「12／18四個不同意」。

「20181124是我一輩子的痛。」長期為同志發聲的陳嘉行感嘆，那天晚上發生什麼意外，相信LGBTQ族群都很清楚，而迫害同志人權的政黨與組織，在12月18日又故技重施，這次更大規模地傷害生活在島嶼上的每個人，包含自己的支持者。

陳嘉行強調，他會再次站上街頭與大家溝通，2018年11月24日挺同公投慘敗，沒有阻止國民黨操作仇恨、煽動民粹，這次會全力宣傳4個不同意。