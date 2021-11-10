美國海軍C-40A行政專機昨天(9日)傍晚搭載共和黨參議員柯寧在內的多名美國聯邦參眾議員抵台訪問，今天(10日)在美國在台協會（AIT）協調安排下，秘密前往國防部進行參訪。前民進黨立委郭正亮指出，這些人當中，最具代表性的就是柯寧，並指他可能就是要來台商談每年提供台灣20億美元的軍事融資；郭正亮更說對台灣而言，軍購永遠買不完。

包括柯寧在內的美國共和黨參議員本月4日提出《台灣嚇阻法案》（Taiwan Deterrence Act），以每年提供20億美元(約新台幣562.59億元)與其他援助方式，加強台灣國防以對抗來自中國大陸與日俱增的軍事與外交壓力。據了解，柯寧等人今日下午在國防部內聽取簡報，了解大陸近期對台軍事威懾等情形。

對此，郭正亮今天在政論節目《國民大會》中表示，這6個人裡面，最具代表性的是柯寧，因為就是他提出，要融資台灣每年20億美元，他還說台灣提出相關計畫就可以加碼借20億。

主持人問郭正亮，他們特別驅車到國防部聊了一小時，不就是要談軍購？郭正亮則認為，主要是談這個idea，「說以後要加碼給你20億美元好不好」。主持人又問郭正亮，我們軍購不是已經買到破兆了？郭正亮直言，「不不不，永遠買不完，事實上海空各軍種提出的申請，在美國排隊還沒買到，我隨便問你，如果要賣你F35，你要不要？」這時，主持人回答，「買啊」，郭正亮和其他節目來賓聞言後笑成一團。

郭正亮指出，台海情勢一直變化，所謂攻擊性武器的定義也在改變，比如以前美國不會賣空中加油機給台灣，但現在可能都買的到，空軍如果買到一定高興死。