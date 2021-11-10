嘉義一名男子阿村（化名）把東西轉交給女性友人後，竟突然伸手摟住對方，強吻一秒，嚇得對方報警提告。案經檢方上訴，台南高分院再次勘驗證據，認為阿村騷擾屬實，維持一審見解，依強制猥褻罪判6月徒刑。可上訴。

判決書指出，阿村於去年9月上午前往友人位於嘉義的住處，以左手將物品將給該名女子後，竟突然伸出右手扶住對方的後頸，把該女子向上拉，他則彎腰強吻一秒得逞，犯後即離開現場，案經該女子報警，全案才曝光。

阿村偵訊時坦承有親吻該女，稱自己「是用抱的，不是用強壓的方式」，僅承認是性騷擾，不認有涉犯強制猥褻；阿村的辯護人則說，透過監視器畫面可見，阿村親吻該女時間僅1秒鐘，只有趁人不備性騷擾，強度不及強制猥褻。

嘉義地院一審依強制猥褻判阿村6月徒刑，案經檢方上訴，檢方主張，阿村犯後從未向被害人道歉，甚至阿村還在事後請村里居民連署，請法院給他機會等，此行為加重了被害人的身心痛苦，致名譽受損更嚴重。

被害人也說，她的子女都住在外地，為了孝順她才在家中安裝了攝影機，湊巧錄下的阿村的犯行，且事件發生後，她也不敢住在原址，控訴阿村四處向鄰里散播她企圖敲詐的謠言，讓她非常難受。

台南高分院勘驗證據，認為阿村請村民幫助連署是害怕二審量刑被調高，是一時失慮的行為，經檢察官當庭喝斥後，阿村也立即表示行為失慮，並向被害人道歉，遑論阿村已與被害人達成和解，難認其犯後態度惡劣，最終認定檢方主張阿村的量刑過輕並無理由，駁回上訴，維持一審見解。予以緩刑2年，期間交付保護管束。