嘉義市與知名插畫家SMART莊信棠攜手，打造4座蘊含在地四季美景的候車亭，並引進太陽能電子紙智慧站牌，尤其四季候車亭融合春、夏、秋、冬等四季風景，每座候車亭裡都有象徵毛毛蟲蝴蝶生態的「蟲寶」，童趣造型十分討喜，等車、拍照、打卡，在嘉義市等公車變得時尚又便利。
今市府在二二八國家紀念公園宣布四季候車亭正式啟用，市長黃敏惠首先感謝SMART莊信棠，不僅為市區電動公車，設計獨特的古典英倫風外裝車體，在內裝上採用可愛動物圖案妝點，既吸睛也形成話題，尤其這次四季候車亭更是令人驚豔。
黃敏惠說，全市設置4座候車亭，分別對應春夏秋冬四季，包含二二八國家紀念公園站象徵春日來臨，藉由蟲寶誕生代表新生及活力；嘉義公園站凸顯公園裡日治時期的老橡木搖曳著樹影，植物園夏蟬奔放的鳴叫，帶來夏天熱鬧訊息；北香湖公園站，帶領大家重溫諸羅八景「北香秋荷」湖光倒影；車庫園區站，位於阿里山公路入口處，彷彿可見金黃色陽光，灑在玉山積雪上的金粉雪坡美景。
四季候車亭也引進太陽能電子紙智慧站牌，打造低碳友善，兼具美感的大眾運輸環境。交通處指出，太陽能電子紙智慧站牌，依該候車亭路線多寡，可分成單面型與雙面型，無須另行接電，透過太陽能蓄電後，可維持運作約半個月，且能同時顯示路線圖、公車動態等資訊，藉由後台直接修正、發送上傳，民眾可即時獲得正確資訊，也節省市府開支。
黃敏惠認為，城市中的美學設計，來自於用心經營生活細節，市府團隊藉由智慧科技與無限創意，讓等公車變得更加時尚舒適、便利無時差。
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