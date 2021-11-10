嘉義市與知名插畫家SMART莊信棠攜手，打造4座蘊含在地四季美景的候車亭，在嘉義市等公車變得時尚又便利。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府與各界今在二二八國家紀念公園宣布四季候車亭正式啟用。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府與各界今在二二八國家紀念公園宣布四季候車亭正式啟用。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府與各界今在二二八國家紀念公園宣布四季候車亭正式啟用。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市與知名插畫家SMART莊信棠攜手，打造4座蘊含在地四季美景的候車亭，並引進太陽能電子紙智慧站牌，尤其四季候車亭融合春、夏、秋、冬等四季風景，每座候車亭裡都有象徵毛毛蟲蝴蝶生態的「蟲寶」，童趣造型十分討喜，等車、拍照、打卡，在嘉義市等公車變得時尚又便利。

今市府在二二八國家紀念公園宣布四季候車亭正式啟用，市長黃敏惠首先感謝SMART莊信棠，不僅為市區電動公車，設計獨特的古典英倫風外裝車體，在內裝上採用可愛動物圖案妝點，既吸睛也形成話題，尤其這次四季候車亭更是令人驚豔。

黃敏惠說，全市設置4座候車亭，分別對應春夏秋冬四季，包含二二八國家紀念公園站象徵春日來臨，藉由蟲寶誕生代表新生及活力；嘉義公園站凸顯公園裡日治時期的老橡木搖曳著樹影，植物園夏蟬奔放的鳴叫，帶來夏天熱鬧訊息；北香湖公園站，帶領大家重溫諸羅八景「北香秋荷」湖光倒影；車庫園區站，位於阿里山公路入口處，彷彿可見金黃色陽光，灑在玉山積雪上的金粉雪坡美景。

四季候車亭也引進太陽能電子紙智慧站牌，打造低碳友善，兼具美感的大眾運輸環境。交通處指出，太陽能電子紙智慧站牌，依該候車亭路線多寡，可分成單面型與雙面型，無須另行接電，透過太陽能蓄電後，可維持運作約半個月，且能同時顯示路線圖、公車動態等資訊，藉由後台直接修正、發送上傳，民眾可即時獲得正確資訊，也節省市府開支。

黃敏惠認為，城市中的美學設計，來自於用心經營生活細節，市府團隊藉由智慧科技與無限創意，讓等公車變得更加時尚舒適、便利無時差。