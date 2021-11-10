上市櫃公司10月營收10日截止公告，包括聯電（2303）、旺宏（2337）等15檔刷新歷史紀錄，並獲法人11月來回補，買超金額2.15～74.42億元不等。專家認為，產業在長短料的影響下，營收還能創新高的公司，實屬不易，仍是投資標的選擇方向。

包括聯電、旺宏、南電、欣興、晶焱、穩懋、泰鼎-KY、合晶、大成鋼、威鋒電子、鈊象、京元電子、通嘉、光罩、帆宣等，10月營收創新高，法人11月來買超金額在2.15億元以上，以聯電74.42億元最多，旺宏25.26億元次之，ABF雙雄的南電與欣興分別為20.55億元、14.01億元，晶焱則為10.94億元、位居第五。

對於營收創新高公司的投資價值，證期雙照分析師翁偉捷指出兩大重點，需進一步觀察（1）未來營收是否還有再創高的機會；（2）產業趨勢方向要對，如：電動車、車用電子，或第三代半導體等。