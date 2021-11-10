美國聖路易聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，待聯準會（Fed）結束購債，QE（量化寬鬆）正式退場後，他預期Fed明年會升息2次，此外Fed也應考慮著手縮減資產負債表。

布拉德9日趁著出席瑞銀歐洲會議（UBS European Conference）接受美媒CNBC專訪指出：「照我們目前的處境，我預料2022年將2度升息，但那也可能有變，要視明年上半我們步入哪個方向而定。」

布拉德另提到，「我想有件事我們可以進一步考慮，或許有一點偏鷹，就是在縮債尾聲或一結束後，開始縮減資產負債表。」

布拉德指出，應好好討論縮表問題。他同意疫情期間大舉實施QE是務實作法，他也認為很成功，但如今資產負債表大得沒有必要，是時候縮減。

Fed在上周落幕的例會宣布啟動縮債，預定明年中完成，接下來勢必面對資產負債表如何處置問題。Fed可能持續買新債取代到期債券，或債券到期後的收益不再投入買新債，也就是被動縮表。

從2008年金融危機爆發前起算，Fed的資產負債表已膨漲10倍，2007年的規模不過略微超出8000億美元。而Fed因應新冠疫情對經濟的衝擊大行QE，如今資產負債表規模又從去年3月的4.2兆美元，一口氣擴大到8.6兆美元。

立場向來偏鴿的布拉德，而今比其他Fed官員表現地更鷹派，他數度表達對通膨飆升的憂慮。周二出爐的美國10月生產者物價指數（PPI）年漲8.6％，創近11年新高。

布拉德表示：「我愈來愈同意市場的看法，我們必須採取比以往更積極的立場來控制通膨。」他說，即便Fed明年真的2度升息，他不認為會出什麼大亂子，因為短期利率仍處於歷史低檔。

布拉德今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）不具投票權，但明年就有權投票。

然而布拉德偏鷹的貨幣政策立場，舊金山聯儲銀行總裁戴莉（Mary Daly）不以為然，她認為通膨展望仍瀰漫高度不確定性。