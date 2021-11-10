新台幣助攻，六大壽險合創最賺10月。由於新台幣10月匯率相對弱勢，壽險淨匯兌成本創今年單月最低，國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣等六大壽險公司，10月合計稅後獲利105.36億元，應是歷史同期新高，且六大壽險今年每月都賺逾百億元，前10月合計稅後獲利已高達3227.94億元，成長近79％。

股市多頭、債券價格仍高、新台幣匯率10月平穩，讓六大壽險持續獲利，推估整體壽險業前10月稅前獲利應也突破3600億元，續創歷史新高。

六大壽險今年自資本市場已實現逾4200億元的股債資本利得，拿到近700億元的現金股利，到10月底合計淨值近2.28兆元，亦是同期歷史新高，等於獲利創高的同時，體質亦維持相對強勁，六大壽險10有合計增提近58億元的外匯準備金，扣除3月南山人壽有申請額外增提50億元，10月算是今年自然增提的單月次高金額。

由於新台幣10月相對韓元、星幣、人民幣、澳幣等弱勢，加上匯率避險用衍生性金融商品10月有評價利益，六大壽險10月不太需要實現太多股債資本利得，單月約166億元，是今年以來的單月新低，但獲利仍有百億元以上。

前10月稅後獲利第一名是國泰人壽的1032.4億元，第二名是富邦人壽的983.1億元，11月極可能獲利破千億元，屆時就有二家獲利破千億元的壽險公司，史上首見。富壽10月亦增提9億外匯準備金，餘額已達80億元，僅次於國壽的102.6億元，是壽險第二高。

南山人壽10日公告，10月單月稅後獲利18.52億元，雖比去年同期略少近3.5億元，但南山人壽累計前10月稅後已賺563.75億元，穩坐壽險第三名，並較去年同期成長42％以上，每股稅後盈餘（EPS）達4.08元；南山壽10月底外匯準備金亦拉高到51.5億元。

中壽10日亦公告，10月單月稅後獲利12.7億元，是歷年10月的獲利新高數字，累計前10月稅後獲利272.1億元，續創中壽成立近60年的同期及全年歷史新高紀錄，同比成長73.9％，每股稅後盈餘（EPS）達5.53元，且中壽10月淨匯兌成本亦是今年最低的一個月，且10月增提6.15億元外匯準備，餘額拉高到33.57億元。

台灣人壽10月亦有增提3.7億元的外匯準備金，餘額來到21.7億元，台壽前10月稅後獲利亦有236.57億元，在六大中暫排第五。