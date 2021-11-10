起因電動機車Gogoro赴美SPAC上市，國人強烈體會SPAC的國際熱潮正向迎來。10日舉行的〈2021國際投資論壇〉上，SPAC被定位為「IPO 2.0」，雖然行之有年，近2年SPAC上市熱度與以往有著天壤之別的差距，2021年前8個月的上市案件及募資總額，已打破了 2020 年的全年紀錄。

SPAC全名為 Special Purpose Acquisition Company，中文稱「特殊目的收購公司」，10日同步公布的《2021國際投資論壇白皮書》指出，SPAC不是一家實質營運的公司，成立目的是透過 IPO 募集資金後，收購具市場前景的標的公司進而直接上市，因此號稱「 IPO 2.0」。 2020 年受到疫情衝擊，市場前景悲觀，許多證券機構 / 投資人在 IPO 承銷和估值方面變得更保守，使得許多原本有機會透過傳統 IPO 上市的 企業，面臨更加繁瑣的審核流程及估值不佳的窘境，因此具有潛力的公司轉而將目光投向 SPAC 上市管道。

安永財務管理諮詢服務(股)公司總經理何淑芬指出，2021年全球投資併購交易的重點三大項目之一，正是疫情催生SPAC上市熱潮。2021年有三件SPAC大型交易案和電動車、交通都有關，其一是台灣的Gogoro，募資總額5.5億美元，預估公司市值23.5億美元，雖採取SPAC模式、而非傳統IPO，仍是十餘年來首家赴那斯達克掛牌的台灣公司，透過赴美掛牌布局國際市場。

另二件交易案分別是電動車Lucid Motors，為專攻豪華車款的電動車新創公司，募資總額44億美元，最早創下SPAC有史以來最大規模紀錄；東南亞叫車平台Grab，募資45億美元，打破Lucid Motors記錄，預估市值396 億美元，成為東南亞市場獨角獸。

由於2020年起美國 SPAC就十分熱鬧，2021年的募資金額與掛牌數更是一再打破2020年的紀錄。部份市場人士一度估計，SPAC會超過傳統 IPO，調研機構STOCK ANALYSIS最新統計，2020年美國IPO件數480件，2021年916件，SPAC交易件數則分別248件、446件，顯示2.0版僅是1.0版的半數不到，SPAC只是贏在聲量上吧了。