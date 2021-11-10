由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》今(10)日宣布，推出台版獨家回饋活動【秋季狩獵派對】放送超狂好康給台港澳全體玩家！可於指定副本蒐集「天堂幣」兌換虛擬獎勵或實體獎勵，零用金總獎金額高達2千萬、GASH藍鑽包高達100萬！還有「英雄製作秘笈(活動)」、「[神秘變身卡]稀有(活動)」、「[神秘魔法娃娃卡]稀有(活動)」等虛寶，供玩家盡情兌換！此外，【大移民活動】及【祝福的憑證活動】將於11月10日至11月24日同步開放，敬請把握。

天堂M年度最狂回饋！「秋季狩獵派對」2千萬零用金&百萬GASH藍鑽包放送！

《天堂M》將於11月10日至12月9日，推出台版獨家回饋活動【秋季狩獵派對】玩家可於遊戲多種副本，如：伊娃王國地監、伊娃王國、龍之谷地監、烈焰地監、傲慢之塔，進行狩獵，依據玩家於副本擊殺的怪獸數量，可獲得不同數量的「天堂幣」，副本難度越高，「天堂幣」掉落量也會隨之提升。【秋季狩獵派對】活動網頁將根據玩家從開服至2021年10月8日期間的活躍度指標，給予Lv.1至Lv.10「打幣等級」，可加成玩家所獲得的「天堂幣」數量，蒐集「天堂幣」可於網頁中兌換實體獎勵或虛寶獎勵，總獎金高達2千萬、敬請把握！詳情活動玩法及注意事項，請依官方公告說明為準。

※實體獎勵

1.零用金50,000元，共20名

2.零用金99元，共190,000名

3.有閑購物優惠券(滿2千折1千)，共1,000名

4.有閑購物優惠券(滿3千折2千)，共500名

5.抽獎券，有機會獲得零用金200,000元，共5名、GASH藍鑽包100,000元，共10名

※虛寶獎勵

1.英雄製作秘笈(活動)

2.[神秘變身卡]稀有(活動)

3.[神秘魔法娃娃卡]稀有(活動)

4.高級變身抽卡包(活動)

5.高級變身抽卡小包(活動)

《天堂Ｍ》伺服器大移民 移轉新世界開始冒險

大移民活動＆祝福的憑證活動、11月10日同步開放！

11月10日至11月24日同步開放【大移民活動】及【祝福的憑證活動】，【大移民活動】開放Lv.60(含)以上角色進行伺服器轉移，本次移民將分為A、Ｂ、Ｃ、D四組，將不可跨組別移民，角色身上持有的「刻印裝備」、「道具」皆可全數移轉、非刻印裝備則有轉移數量限制。【祝福的憑證活動】活動期間可於「拋棄之地」及「夢幻之島」副本內擊殺怪物，有機率獲得掉落道具「祝福的憑證(活動)」，可透過「祝福的憑證(活動)」於既有伺服器兌換「祝福聖水」，並於「重生伺服器」兌換「名譽金幣」。此外，Lv.60以上玩家可接取任務「祝福的憑證」，於指定特殊副本擊殺500隻怪物，獲得「祝福的憑證(活動)」獎勵，兌換更多珍貴道具！