三立新八點《一家團圓》首波卡司翁家明、李燕、陳冠霖亮相。（陳俊吉攝）

三立新八點《一家團圓》首波卡司翁家明、李燕、陳冠霖亮相。（陳俊吉攝）

李燕展現絕佳好氣色。（陳俊吉攝）

「2021 TCCF創意內容大會」10日開展，即將開拍的三立新八點台劇《一家團圓》也在活動中公布翁家明、李燕、陳冠霖首波卡司。翁家明暌違10年再次重返三立，新戲飾演在外呼風喚雨的企業家，在家則是十分寵溺女兒的父親，戲外的他坦承自己是女兒傻瓜，很寵剛讀高一的16歲漂亮女兒，只要是女兒要求的都會做到，拒絕不了她，例如他本來不會煮飯，但女兒點菜了他就一定弄出來，常被老婆俞小凡抱怨會寵壞，「但我心想這輩子就活一次、只有一個女兒，這時不寵她何時寵」。

他也因捨不得、覺得女兒在美國念書太危險了，已經把她接回來台灣念書、就近照顧，至於還在念大學、交了女友的兒子就繼續留在美國。他說女兒16歲、170公分，已經像大人一樣，是否會想進演藝圈則還沒想過，也希望她不要談戀愛，但自己想管也管不了，老婆則是很嚴格，還跟女兒說「我就是被妳爸爸騙了，妳還學！」讓他邊聽邊覺得「好像都在罵我」。

帶著絕佳好氣色亮麗現身的李燕，休息1年3個月沒拍戲，她說前13個月都在忙自己的保養品公司上班，9月忙完周年慶、確定接下新戲後，就把工作交接出去，這兩個月都在狂玩，帶著3月開始養的黃金獵犬與家人、朋友到處去露營、療癒身心靈，去大自然放鬆、到野外重新體驗生命。至於露營有沒有男人陪？她笑說：「男人只有林佑星！但還有他老婆、兒子女兒一起啦！」身邊工作的夥伴都是女生，訓練她愛犬的訓練師也沒有想追她，她說很享受現在自在的單身生活，尤其養了狗之後更喜歡這種療癒的生活，現階段沒有想要交男友。

李燕這次在新劇中飾演湯圓千金，是個熱情有正義感的護理師，在戲中的感情卻常常不順，直到遇到「永遠的台劇男神」陳冠霖飾演的葉飛鴻才修成正果。

陳冠霖這一年都在陪兒子，以及在自家頂樓當起都市農夫，連翁家明都跟他預約要吃他種的絲瓜；他透露為了享受蟲鳴鳥叫的田園生活，養了2隻青蛙，結果一不注意竟然發生「青蛙下蛋」，他笑說起碼有上萬多顆蛋，且一夜之間就長出蝌蚪尾巴，真的把他嚇到了，半夜打撈青蛙蛋全送給水族館。