宇峻奧汀預計將於 2021年冬季發行的經典IP《永恆星語》正統續作《永恆星語：燐光起源》，於今日公開官方網站，除了有豐富的遊戲內容展示，還有人氣角色介紹，另外同步於官網公開形象PV，活潑的主題曲搭配充滿故事性的精美插圖，讓玩家們能第一時間掌握永恆星語龐大的世界觀。

《永恆星語：燐光起源》是一款以日系輕小說為題材的手機RPG遊戲，故事描繪透過手機被傳送到阿維斯陀大陸的主角，為了拯救阿維斯陀大陸，與冒險者們展開奇幻的旅程，過程中少不了與可怕的魔物、魔神進行激烈交戰，刺激且有笑有淚的百萬字劇情，帶給玩家沉浸式的故事體驗。本作為2012年於日本推出、並一舉奪得當年日本WebMoney Award最優秀新進遊戲獎的《燐光のレムリア》系列正統續作，由原團隊升級開發，將提供玩家最經典的、懷舊的冒險體驗。

經典 IP《永恆星語》正統續作！《永恆星語：燐光起源》官網上線同步釋出形象PV！

參與《永恆星語：燐光起源》的聲優包括鬼頭明里、上坂すみれ、酒井美沙乃等人，豪華的聲優陣容使遊戲內容更加生動有趣，對日系RPG有興趣的朋友們絕對不能錯過！

經典 IP《永恆星語》正統續作！《永恆星語：燐光起源》官網上線同步釋出形象PV！

《永恆星語：燐光起源》目前預計將於2021年冬季與玩家們見面，官方將陸續釋出更多遊戲系統內容與其他相關資訊，敬請關注官方網站及粉絲團。