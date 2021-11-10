美國太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）9日將「載太空人重返月球」的任務延後一年至2025年。他表示，美國前總統川普任內設定的2024年載人重返月球的目標不切實際，畢竟有太多「技術問題」尚待克服。新冠疫情與應付訴訟官司也導致任務進度落後。

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