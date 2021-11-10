NASA延後載人登月任務 20:592021/11/10 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）9日將「載太空人重返月球」的任務延後一年至2025年。他表示，美國前總統川普任內設定的2024年載人重返月球的目標不切實際，畢竟有太多「技術問題」尚待克服。新冠疫情與應付訴訟官司也導致任務進度落後。 《回到未來》布朗博士再出任務 《追謎探險隊》搜尋7部消失的德洛倫時光機 二哥靈堂前吵鬧 男夥同堂弟將人勒死棄屍 檢方提公訴 #NASA #延後 #載人 #重返月球 #任務 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 仰德菁英賽》方胤人與詹世昌並列第一 林永龍緊追在後 20:222021/11/10 體育 長期鼻咽拭子採檢 機師控流鼻血有危害飛安疑慮 17:382021/11/10 生活 失智翁拉起口罩拒人臉辨識 警用這招「導航」助返家 09:562021/11/10 社會 《國際經濟》砸650億美元 拜登要讓所有美國人連得到、用得起寬頻 15:232021/11/10 財經 行政院核定新調查局長王俊力人事案 法務部明開檢審會 18:572021/11/10 社會 NASA延後載人登月任務至少1年 2025前不會成行 16:412021/11/10 科技 大陸人看台灣》不如，你也去造一個五彩斑斕的夢 07:372021/11/10 兩岸徵文 南電前三季賺逾1個股本 04:102021/11/10 證券．權證 大陸學炒股8人微信群被騙2150萬 牽出43人電信詐騙引流集團 16:032021/11/10 兩岸 載國中女上學偷摸胸部後丟500元 色阿伯下場慘了 10:442021/11/10 社會 時論廣場》拜登的客氣 小英別當福氣（陳一新） 19:462021/11/10 時論廣場 財經熱門新聞 喊中長榮殺到89地板價後 他又斷言「驚人價」網嚇歪 - 財經 元宇宙快被大戶榨乾 下波主流浮現：這6檔等人抬轎 - 財經 不只塞港危機 美聖誕節難過 專家急勸1件事：否則會很慘 - 財經 台積電繳資料了！美將機密洩給英特爾？專家痛批：吃相很難看 - 財經 顏清標爆欠債兩大苦主之一 華南銀行晚間回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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