「半島電視台」（Al Jazeera）10日報導，波蘭和白俄羅斯的邊境危機持續惡化，波蘭在一夜之間拘留了數百名試圖入境的移民和難民，並再度增兵，目前部署於兩國邊境的波蘭官兵已達1.5萬人。

波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）告訴「波蘭廣播第一頻道」（Polskie Radio Program I），該國與白俄羅斯邊境經歷了一個「不平靜的夜晚」，有許多人試圖用鐵鍬和其他工具破壞鐵絲網，以突破邊境進入波蘭，但遭邊防單位阻止。

波蘭民營「RMF FM」電台報導，9日下午有約200人嘗試突破邊境，10日凌晨則有約60人試圖闖關，但布拉查克強調，所有人都被拘留，並已向邊境再度增兵3000人，讓目前駐防邊境的官兵總數達到1.5萬人。

「半島電視台」指出，波蘭與白俄羅斯長達數個月的難民危機，於近期達到高峰，估計仍有4000名移民和難民聚集在邊境附近，在寒冷氣候中尋找入境機會。波蘭與其他歐盟國家痛批，白俄羅斯鼓勵來自中東、阿富汗、非洲等地的移民或難民闖入他國國境，藉此報復西方對該國實施的各種制裁，以維持總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）獨裁和違反人權的行為；波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）更表示，難民危機的幕後黑手正是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。

白俄羅斯則反控波蘭「非法驅逐移民和難民」，稱歐盟「挑起」邊境移民衝突，並將難民問題歸咎於歐美大國；俄羅斯也幫白俄羅斯撐腰，稱歐盟「未能堅持自己的人道主義價值觀」，藉由關閉邊界來「扼殺」白俄羅斯，並強調莫拉維茨奇的發言「不可接受」。