NCSOFT旗下手遊《天堂2M》今（10）日更新，新增世界副本「古代公墓」，同步開放職業更新與職業轉換等內容。

《天堂2M》今日更新開放第三個世界副本「古代公墓」，古代公墓為同個世界內所有繼承者一同參與的副本，在世界副本中，將採用匿名方式展開激烈戰鬥。爲了生存而持續戰鬥，直到剩下一名生存者，根據晉級回合和生存排名將給予特殊獎勵。古代公墓限角色等級50級以上進入，可入場時間為每週二、四、六、日晚上21：50～22：00。

古代公墓入口

古代公墓的戰鬥方式為，透過擊退莉莉絲的隨從並完成指定條件，晉級至下一回合。

第一回合為【苦行的古代公墓】，需10分鐘內蒐集100個黑闇破片。指定時間將登場的BOSS為「馬特利歐、梅塔努那、寒霜」。回合達成獎勵為「莉莉恩寶箱（刻印）」。

第二回合為【殉教的古代公墓】，需10分鐘內蒐集100個黑闇結晶。指定時間將登場的BOSS為「阿思基司、齊利茲」。回合達成獎勵為「莉莉恩上級寶箱（刻印）」。

最終回合為【審判祭壇】，5分鐘內在場上存活下來直至1人。成為最強的一人必須先戰勝莉莉絲的策略。

根據各回合目標達成或最終生存順序，將有特別獎賞等著您。而生存排名第一名者可獲得「莉莉恩第1名寶箱」，包含「莉莉恩最上級職業獲取券（11次）（刻印）5個、最上級修練書選擇箱（刻印）5個、上級覺醒藥水（刻印）5個」。

《天堂2M》本次更新除了開放古代公墓以外，也進行了匕首職業更新。包含強化PVP及改善範圍攻擊效率，解除隱藏技能後，賦予額外輔助魔法效果等等，共8項技能更新。

此外，同步開放匕首職業轉換，11/10維護後～11/24維護前，可以將持有中的一種職業轉換為匕首職業。需要注意的是，進行熟練度轉換時，不僅熟練度等級，已啟用的效果也會一起轉換。

《天堂2M》今日也推出了多項精彩活動：

【古代公墓的祕密】：11/10維護後～11/24維護前，活動期間內，可以在古代公墓副本內跟NPC希艾那（活動）購買「古代公墓祕密神諭之書（活動）」，完成神諭任務後，可獲得多種豐富獎勵。

古代公墓的祕密

【雙十一的金黃光芒祝福】：11/11（四）00：00～23：59，雙十一限定！到村莊與「輔助魔法姊妹蕾亞」對話，可獲得「蕾亞金黃光芒祝福」的輔助魔法。

雙十一的金黃光芒祝福

【古代公墓每日支援】：11/10維護後～12/22維護前，活動期間內，可至「交換所－潘朵拉商店」購買「古代公墓支援幣（活動）」，使用古代公墓支援幣（活動）可開啟每日優惠，獲得金幣20萬，以及額外簽到獎勵。

古代公墓每日支援

【天堂2M集字趣】：11/10維護後～11/24維護前，活動期間內透過「L2M關鍵字神諭之書箱（活動）」，完成L2M關鍵字神諭之書（神諭信物／恩寵／裝備／金幣／技能書）任務後，可以獲得黃金粉末（活動），使用黃金粉末（活動）製作LINEAG2M文字並登錄收藏，即可獲得收藏品效果。

天堂2M集字趣

【古代公墓的碎片】：11/10維護後～11/24維護前，活動期間內，在克魯瑪高塔、安塔瑞斯洞窟、象牙塔副本內狩獵時，將隨機獲得「古代公墓碎片（活動）」，收集古代公墓碎片（活動）可與活動NPC梭利兌換各種獎勵道具。

此外，活動期間內，每日晚上21：00透過郵件，可獲得包含「殷海薩恩寵*1000、古代公墓的碎片（活動）*5、成長藥水（10%）（活動）」等獎勵。

古代公墓的碎片

更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。