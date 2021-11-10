北市一名7旬老翁，日前外出購買早餐時，忽然全身癱軟跌坐在南港研究院二段路邊，當時下著大雨，老翁全身濕透、冷汗直流無法自行起身，南港分局獲報後，舊莊派出所員警蔡昌裕、蘇恩加火速趕到現場，除趕緊通報119救護人員到場救護，並向附近民眾借傘幫老翁擋雨，將他扶到路邊的小板凳休息。

老翁告訴員警，自己住在附近，出門購買早餐時突然全身發冷，四肢無力而癱倒，熱心民眾與員警本來欲攙扶護送他返家，但因老翁四肢無力行走不便，於是先讓他到救護車上躺臥休息，由救護人員評估其身體狀況。

老翁因天冷與血糖過低，無法想起家人的聯繫方式，員警立刻查訪附近民眾，經挨家挨戶詢問得知老翁的身分資料後，馬上聯絡他的家屬到場，救護人員檢查老翁身體狀況穩定後，將他交給家屬照顧帶回，老翁及家屬由衷感謝員警即刻救援，否則倒在車水馬龍的路上，再加上天雨視線不佳，後果恐不堪設想。