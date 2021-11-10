運動實境節目《全明星運動會3》今首錄，明星選手們齊聚一堂。

三立、台視《全明星運動會3》今(10日)開錄，37歲的賀軍翔（小美）加入引發關注，他笑說：「我自己也滿驚訝的，因為很久沒參加節目或實境類的，之前就有看到《全明星運動會》，覺得很特別。」他表示從小熱愛運動，才想趁體能狀態還可以時參加《全明星》，請大家拭目以待。

賀軍翔表示從確定加入到開錄中間僅1個多禮拜時間，為習慣釘鞋跟跑道的感覺，大概鍛煉僅3天，他坦言會擔心受傷，「現在比較有經驗之後，懂得保護自己，一定會拚的，但還是以不受傷為原則。」他自認強項在球類和跑步，弱項是游泳。

已是二寶爸的他說家人蠻支持他參加的，疫情之後能有這個機會來比賽，覺得開心，因為這是他拍戲從來沒感受過的體會。8日一早比賽跑步，他稱王子最令他驚艷，「他真的讓我嚇到了」。

小煜（楊奇煜）因第1季因籃球比賽導致左側韌帶撕裂及前十字韌帶斷裂，最後只能選擇退賽，時隔1年，他以學長之姿重返《全明星》，他說後續花了10幾萬做復健跟治療，這次回歸狀態很好，開玩笑說：「但我不是很想跟王子同一隊，因為很多年前同隊過（指[email protected]），結果不是很好。」他解釋因兩人熟，不同隊可以互嗆，較有火花。

而王子的弟弟毛弟（邱宇辰）是第1季藍隊好手，他說回家看到弟弟毛弟擺在家裡的MVP獎盃不順眼，「最看不慣他囂張的樣子，他現在在家裡擺著兩座MVP，還故意挑客廳最顯眼的地方放，讓我家裡都沒地位了！」至於跟弟弟誰的體力比較好？他自信說：「基本上我不可能說他比我好。」

歌手陳勢安來參加節目想發掘強項在哪，一開始很期待自己的爆發力可以做到什麼地步，他自認是最沒有壓力的，「我一直以來都是solo的歌手，很期待回到團體的感覺，只要成績有一直在進步就好。」而《全明星3》將在12月初播出。