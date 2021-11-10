11月11日「1111光棍節」隨電商炒作而成為購物節，而在日本這天則是國民零食「Pocky」的「Pocky日」，來由是因兩手持棒狀的Pocky形似「11」。近年同樣形狀的姊妹品「Pretz」也加入「1111」陣容，活動全名為「Pocky＆Pretz日」。

演藝圈中，曾為Pocky演出CM並擔任代言人的女星稱為「Pocky Girl」，因廣告露出頻繁，能夠成為Pocky Girl向來是演藝地位與人氣指標。日網媒曾實施「最喜歡的Pocky Girl」問卷調查，名列榜前的有新垣結衣、石原里美、松浦亞彌、柴崎幸、森高千里、南野陽子、忽那汐里、田中麗奈、早安少女組。

而問卷回答者超過半數都將第一名投給新垣結衣，新垣擔任2006年Pocky Girl，演出CM使她一砲而紅，當年置於店頭、印有新垣肖像的的POP等相關物件至今仍是日本網拍的搶手貨，而對不少日本觀眾來說，看到她在日劇《月薪嬌妻》片尾表演的「戀舞」就聯想到她演出的Pocky CM。

現在擔任Pocky Girl的是新生代演員南沙良，她自2018年連續三年與資深演員宮澤理惠在Pocky中扮演母女，南飾青春期中的女兒，Pocky成了母女交心時的點心，成為充滿溫馨親情的CM。