衛福部醫福會執行長王必勝陷入不倫風暴，事隔2周後終於現身，認了劈腿一事，妻子神經科權威、北榮神經醫學中心癲癇科主任尤香玉也一同受訪，坦言傷害非常大，自己到現在還沒原諒王必勝。對此眼科醫師黃宥嘉也PO文侃侃而談，表示事件中最可憐的是林姓護理師的女兒。

黃宥嘉在臉書PO文表示，這次報導有3個實質意義，其一是暖男個性的男人反而容易傷到伴侶，尤香玉訪談中的「很容易造成他情感上濫情、不知道分寸、容易妥協」也證實了此事。

第二是尤香玉證實在新聞報導前一天，王必勝才坦言此事，事件發生前對婚姻異常變化完全無感，受傷極深。黃宥嘉質疑，如果沒有社會監督，何時才會想太太主動認錯，還是以為可以神不知鬼不覺繼續買蛋塔抱小孩，糟蹋2個女人的信任。

黃宥嘉說，尤香玉一句「現代女人沒有要為了一個正宮的位置，委屈求全。夫妻關係是平等的，沒有誰隸屬於誰」實屬現代女性婚姻與事業兩立的典範。她也酸王必勝「比很多外遇渣男好多了」，大概是因為娶到這麼棒的老婆。

黃宥嘉表示，王必勝若一開始就老實，今天高度也就不一樣，她說，一般醫師外遇不用解釋太多，浪費社會資源，但王必勝是政府高官，掌握資源的醫師又是另一回事，若為了私慾敢對枕邊人說謊，又要民眾如何信任？

黃宥嘉最後也說，如果林姓護理師的孩子真的是王必勝骨肉，王應該要負責任養育栽培，而非自己過關，結果留下孩子過著一個月一萬元的撫卹費，無法獲得更好教育、生活的機會。