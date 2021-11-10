史上貿易最親中! 民眾:大陸錢多呀"賺錢卡實在

總統蔡英文9日指出，台灣出口額截至今年10月，已連續16個月正成長，10月401.4億美元創下歷年單月新高，前10月更以3642億美元創歷年同期新高。對此，《中天新聞》派出記者進行街頭民調，絕大部分受訪民眾都認為蔡政府是口嫌體正直。

蔡英文9日在臉書發表文表示，要向全體國人報告一個好消息：截至今年10月，台灣的出口額，已連續16個月正成長； 財政部公布，台灣的出口成績也創下歷史新高，包括10月的出口達到401.4億美元，創歷年單月新高，以及累計今年前10個月的出口，達3642億美元，不僅創歷年同期新高，更提前改寫全年新高紀錄。

不僅如此，蔡英文指出，今年的經濟成長率，也預估達到6.01%，將創下11年來新高。蔡強調，出口貿易一直是國家很重要的經濟動能，台灣必須開拓國際市場，下個月18號，關於美豬的公投案，將攸關台灣對外經貿，呼籲國人一定要向世界展現台灣願意解決困難貿易問題的決心，爭取更多國際支持。

中天新聞今天派出記者，在台北街頭進行街訪，詢問民眾，蔡英文總統賀出口創新高，尤其「台灣對大陸貿易額創歷史新高已達1546億」，你覺得？並提供5個選項讓民眾選擇：

1.抗中保台啊！快跟大陸斷絕貿易

2.史上最親中！新南向政策大失敗

3.看顏色啦！馬執政就說賣台，蔡政府硬拗大陸需要台灣

4.口嫌體正直！賺錢卡實在，政治放一邊

5.超棒der！恭喜小英完美登陸~

結果顯示，有20位受訪民眾參與投票，有1人選擇選項1，有19人選擇選項4，其他選項則沒有人選擇。