翻開臉書過往內容，可知開食品工廠長年捐贈物資到鄰近醫院，在疫情期間也贈送果乾等食品到醫院，看似暖心的善舉，與二代手法兇殘痛毆男大生，形成強烈的對比。(翻攝食品廠臉書／吳建輝彰化傳真)

有網友在下方留言，是否要捐贈棒球棒，但臉書稍晚已經悄悄下架。(翻攝食品廠臉書／吳建輝彰化傳真)

７日清晨台中西區１名男大生行經台灣大道與河南路口時， 因車禍遭開瑪莎拉蒂的車上3名男子毆打重傷，10日晚間7時警方將3嫌依殺人未遂等罪嫌移請台中地檢署嚴辦，而車主張男遭起底是彰化溪湖專營堅果、果乾的食品廠二代，晚間該食品廠臉書遭網友入侵，疑似是怕網友留言塞爆或影響商譽，約8點左右已經悄悄將臉書下架。

台中宋姓男大生７日駕車行經台灣大道在變換車道時，與李男駕駛的瑪莎拉蒂發生擦撞，慘遭對方烙人痛毆致顱內出血昏迷，其中瑪莎拉蒂車主張男遭起底是彰化食品業小開，駕駛的瑪莎拉蒂登記在母親名下，過往的黑歷史也通通被挖出。

張男惡劣行徑，引發網友撻伐，紛紛起底張男臉書，甚至也波及到家中事業，溪湖老家食品廠晚間遭網友入侵，晚間8點左右悄悄將臉書撤下，但翻開臉書過往內容，可知開食品工廠長年捐贈物資到鄰近醫院，在疫情期間也贈送果乾等食品到醫院，看似暖心的善舉，與二代手法兇殘痛毆男大生，形成強烈的對比。

宋姓男大生因遭開瑪莎拉蒂的3名惡煞毆打成顱內出血住進加護病房，警方已將3嫌依殺人未遂等罪嫌函請地檢署偵辦，但是民眾對警方為何案發後先僅函送，後續才依殺人未遂移送，引發外界質疑是否在市長盧秀燕關切，宣示嚴懲重辦才拘提到案。