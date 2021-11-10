周曉涵性感造型為新戲《機智校園生活》造勢。（羅永銘攝）

《機智校園生活》男女主角宥勝、周曉涵攜新生代演員黃柏峰、鄭芯恩造勢。（羅永銘攝）

「2021 TCCF創意內容大會」10日開展，將於12月上檔的TVBS新八點檔《機智校園生活》男女主角宥勝、周曉涵也攜新生代演員黃柏峰、鄭芯恩出席造勢。周曉涵以一襲酷帥紫色套裝登場，外套內僅穿性感Bra，「麻辣女教師」瞬間上身辣翻全場，連宥勝也建議她劇中角色應該往這方面走，「學生應該會滿激動，觀眾應該也會激動！」

周曉涵劇中倒追宥勝，自曝獅子座的她國高中時期也很常倒追別人，喜歡的還都是校園風雲人物級的校草，連初戀都是她追來的，她國中喜歡上會彈鋼琴、彈吉他，功課又好的校草，追他追了兩年無所不用其極，寫情書、幫他做打掃工作、作業送到他家等，終於等到對方說「我們交往吧」。高中時期則是喜歡上校草學長，從沒做過家事的她還做了蛋糕送學長，媽媽因此超不爽把她臭罵一頓，結果蛋糕被學長當場分給同學、情書被直接丟進垃圾桶，讓她傷心不已，結果上了大學後，告別米粉頭、學會打扮，情況反轉，都是別人來追她。

宥勝坦言高中是熱舞社、又是站C位，加上功課不錯，也經常收到很多情書，自己則是為了追學妹，故意扮成花店老闆捧著大把花束，在他們上課時走進班上要她來簽收。問及追求老婆的過程，宥勝說兩人算是日久生情，表示老婆是個很實際的女孩，不會領情浪漫的安排，當時想追她故意安排了夜景晚餐，結果到了賞景點她只冷冷飄了一句：「拍完戲還不回家，你不知道明天的通告幾點嗎？」他只好匆匆把晚餐吃完然後回家睡覺。

TVBS於TCCF創意內容大會舉辦「TVBS戲劇內容發布會」，除了曝光即將推出的全新八點檔大戲《機智校園生活》卡司及片花，也宣布將發展多元題材，規劃多螢平台內容，包括即將開拍由隋棠、溫昇豪主演的《親愛壞蛋》探討現代人習慣分階級、貼標籤，衍伸出霸凌層出不窮的社會現象，與重磅大戲《有生之年》，是繼《16個夏天》之後，TVBS再度邀請林心如擔任製作人，攜手金鐘編劇杜政哲與金鐘導演許肇任執導，三大金鐘組合誓言再創台劇話題新高峰，已獲得各方投資，TVBS也承諾將採取國際化規格拍攝製作好劇，將優質內容推向國際市場。