疫情指揮中心指揮官陳時中餐敘喝酒唱歌影片，今晚在網路上瘋傳，衛福部長新聞室今澄清該餐敘是在去年6月15日，當時已經在宣導防疫新生活時期，台灣已經多日無本土疫情。國民黨立委李貴敏認為，這影片給人的感覺是，我們的防疫指揮官態度竟是如此輕挑，傳出去讓別的國家看到簡直丟盡台灣的臉。

李貴敏認為，雖然是私下場合，但實在不像個政務官該有的樣子，陳時中在裡面的行徑給人「輕挑」的感覺，給人「吊兒啷噹」的感覺，尤其是他還作為防疫的指揮官，其他國家就沒看過這樣重要的政務官，有如此輕挑行徑。

儘管是私下的餐敘場合，李貴敏表示，陳時中在疫情期間唱歌喝酒若可歸類在私事，那2009年時的行政院祕書長薛香川，在八八水災時與岳父吃父親節餐，也應該屬於私事，但這件事卻同樣被外界嚴格檢驗，最後導致薛香川遞出辭呈，反觀民進黨的「私事」似都不能檢討，民進黨的私生活可以如此荒唐。

對於衛福部澄清該影片為去年6月15日所攝，李貴敏表示，對於拍攝時間點無從評論，不過終究還是在疫情期間，即使衛福部稱當時疫情趨緩，但疫情還是沒消失，反而那段時間陳時中其實可以布局疫苗採購，若當時積極處理疫苗採購，就不會導致今年還出現疫苗荒、疫苗搶打潮。

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