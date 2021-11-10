台灣國際醫療服務至高榮譽「第六屆國際醫療典範獎」10日在衛生福利部大禮堂舉辦頒獎典禮，中國醫藥大學附設醫院（簡稱中國附醫）榮獲今年國際醫療典範獎團體獎，這是該醫院繼2017年獲個人、團體兩獎項，2018年獲個人獎之後，第三度獲獎，總計4個獎項肯定，創下最佳紀錄。

即使面臨全球新冠肺炎疫情肆虐下，中國附醫仍成功突圍，透過整合創新模式，持續推動台灣國際醫療品牌與服務國際化獲得豐碩成果。

中國附醫院長周德陽表示，該院在此刻獲獎，猶如隙縫裡的陽光，彰顯台灣發展國際醫療的價值，意義不凡；該醫院也做好充足準備，致力發展智慧醫療、遠距醫療等特色，配合政府政策推動台灣國際醫療。

中國醫藥大學暨醫療體系，在董事長蔡長海高瞻擘劃與支持下，由院長周德陽領軍的中國附醫為台灣頂尖中、西醫學特色的醫學中心，由國際醫療中心為主窗口，以特色醫療做主幹，全力推展台灣國際醫療品牌與形象到全世界。

周德陽指出，在推展國際醫療上，非常感謝衛福部的指導與協助，主辦的國際醫療衛生促進協會，更是用心，今年受到全球新冠肺炎疫情影響，許多活動都暫停或取消，仍突破萬難舉辦獎項與頒獎典禮。

中國附醫國際醫療中心，今年以「用醫療和全世界交朋友－整合行銷資源，開創台灣國際醫療新路徑」為題，闡述近年在「特色專科與國際病人」、「國際品牌行銷先鋒，讓世界看見台灣」、「醫療外交，以深耕關島為例」、「四國家一年一慈善重難症國際人道救助」、「疫情下，重難症病患就醫與人道醫療包機」、「國際病人回饋與就診人次增加」多元面向的豐碩成果，獲得評審肯定。

尤其，中國附醫的國際醫療中心，擔負起國際醫療業務推展與品牌國際宣傳的兩大重責，建立以精湛醫療、新穎的設備、有效率的醫療計畫、親切的外語服務與合理的收費，並結合醫療觀光、保險業等領域，建立「省時有效的一條龍一站式」國際病人就醫服務，讓國際人士及全球華人感受高品質、有溫度的醫療服務，建立台灣國際醫療的好口碑。