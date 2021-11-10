此時正逢白松露的產季，台北文華東方酒店連續4年獲《台北米其林指南》米其林推薦的Bencotto義式餐廳，將素有「餐桌上的鑽石」美譽的北義阿爾巴頂級白松露入菜，像是慢燉澳洲和牛牛頰、手工皮蒙特風味寬扁麵佐松露奶油醬汁等，打造一系列奢華又誘人的時令美饌。

白松露是世界上最珍稀的食材之一，有「餐桌上的鑽石」之美譽。（台北文華東方酒店提供）

白松露被譽為餐桌上的鑽石，是世界上極其珍稀的食材之一，其珍貴之處在於產量非常稀少，且無法人工栽植、全為野生，風味獨具的迷人香氣無法複製，因此價格極為昂貴。頂級白松露的香味濃郁細緻，尤其是個頭越大的白松露，結構愈紮實，香味也愈濃郁，白松露獨特之處亦在必須現刨直接享用，才能品嘗到白松露的獨特芳香，更讓賓客備感尊貴，因此許多美食饕客一到白松露產季無不趨之若鶩。

台北文華東方酒店Bencotto義式餐廳即日起推出期間限定的「阿爾巴白松露」5道式套餐，嚴選「世界白松露之都」義大利西北部皮蒙特區（Piemonte）內阿爾巴（Alba）產區的白松露，並精心設計與白松露風味相襯呼應的佳餚，在菜餚上桌時更將現刨白松露。

「阿爾巴白松露」饗宴菜色中，最受饕客喜愛的「陳年義大利米、帕瑪森乳酪及松露」，是以蔬菜高湯煨煮特選陳年義大利米，至義大利米外層軟化但保持米芯的口感，再加入奶油與帕瑪森乳酪碎一起拌煮，最後再現刨上白松露，滋味馥郁的燉飯與香氣撲鼻的白松露搭配，令人愛不釋口。

白松露搭配陳年義大利米、帕瑪森乳酪燉飯是經典的美味組合，也是許多饕客的最愛。（台北文華東方酒店提供）

「手工皮蒙特風味細扁麵」則是將傳統手工揉製、帶有麥香的義式細扁麵，裹覆濃郁順滑的黑松露奶油醬汁，現刨白松露片灑落其上，看似平實的義大利麵滋味豐富迷人、令人回味無窮。主菜「慢燉澳洲和牛牛頰、洋芋泥、巴羅洛紅酒醬汁」，先將澳洲和牛牛頰以小火慢燉至軟嫩細滑，搭配綿密香濃的洋芋泥與滋味醇厚的巴羅洛紅酒醬汁，最後現刨白松露片，彼此搭出豐富層次，更添誘人風味。

Bencotto「阿爾巴白松露」5道式套餐，共搭配12克白松露，每套菜色包含「歐洲防風草濃湯佐鴨肝、大麥、蘑菇」、「手工皮蒙特風味細扁麵、黑松露奶油醬汁」、「特選陳年米燉飯、帕瑪森乳酪與松露」、「慢燉澳洲和牛牛頰、洋芋泥、巴羅洛紅酒醬汁」及「義式白巧克力冰淇淋、榛果巧克力沫、水煮甜柿」，每位6880元+10%；此外，套餐中的菜色也可單點品嘗。