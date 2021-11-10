美國聖誕節購物旺季即將來臨，零售商人人自危，市場關注塞港、供應鏈瓶頸是否能夠有效緩解，然而聖誕節所面臨的危機不僅如此，有專家呼籲美國民眾應該追加疫苗接種，以應對假期來臨，否則恐將導致突破性感染病例大幅攀升，讓疫情再度肆虐。

《CNBC》報導，美國國衛院院長柯林斯（Francis Collins）建議已經完全接種疫苗的美國民眾再追加1劑疫苗接種，以防聖誕節突破性感染病例暴增。

柯林斯援引以色列理工學院（Technion-Israel Institute of Technology）數據顯示，BNT疫苗對Delta變種病毒的有效性明顯降低，該學院團隊針對480萬名完全接種疫苗的成年人進行分析，發現其中約1.3萬人呈陽性反應。

雖然柯林斯表示，突破性感染的機率較低，但從該團隊研究顯示，相較於2、3月接種疫苗的民眾，1月中接種疫苗的人感染機率更高，也就意味著疫苗的有效性隨著時間逐步遞減。

美國65歲以上的老年人、高風險職業以及免疫力較低的民眾，都有資格在完全接種輝瑞、莫德納疫苗的6個月後，進行追加1劑的補強針，而接種嬌生疫苗的民眾，則不論健康狀況及職業，只要年滿18歲以上，即可接種1劑補強針。

輝瑞（Pfizer）執行長Albert Bourla於7月時表示，在完全接種BNT後的4至6個月，有效性將降至84%，但以色列的數據卻顯示，在1月接種BNT疫苗的民眾有效性僅剩16%。