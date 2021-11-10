砷化鎵代工廠環宇-KY（4991）10日公告10月營收，為8077萬元，月成長再度轉負數，由上月的30.92％、轉衰退40.52％，年減幅度也擴大，由上月的1.61％、擴大至34.01％，自2020年5月起在年成長表現上，持續為負數；2021年前十月累積營收10.07億元，年減20.04％。