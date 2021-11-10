環宇-KY 10月營收8077萬 年減34％ 21:302021/11/10 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 砷化鎵代工廠環宇-KY（4991）10日公告10月營收，為8077萬元，月成長再度轉負數，由上月的30.92％、轉衰退40.52％，年減幅度也擴大，由上月的1.61％、擴大至34.01％，自2020年5月起在年成長表現上，持續為負數；2021年前十月累積營收10.07億元，年減20.04％。 劍麟10月營收月增2.04％ 春雨10月營收10.15億元 年增53.37％ #環宇-KY #月營收 #砷化鎵代工 #日公告 #轉負 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美時前10月營收破百億元 年增24.3％ 19:102021/11/10 財經 萬海10月營收245億 月減4％、年增二倍 18:102021/11/10 財經 漢來美食10月營收2.85億元、 月增27％ Q4業續步步高 15:392021/11/10 財經 疫情來最高 長榮航10月營收破百億元 16:592021/11/10 財經 報復性消費回流 豆府10月營收首破2億元 17:502021/11/10 財經 《熱門族群》3大ODM廠10月營收齊登千億元 廣達年增最猛 17:222021/11/10 財經 榮剛10月營收8.08億元 年增率67.79％ Q4營運持續看好 16:392021/11/10 財經 《電子商務》網家10月營收年增3成 15:402021/11/10 財經 《鋼鐵股》沛波10月營收登頂 前10月更勝去年全年 09:262021/11/10 財經 《生醫股》快銷品加鞭 葡萄王10月營收年增近1成 17:222021/11/10 財經 陽明10月營收338億再創高 鄭貞茂：今年一定發股利 18:292021/11/10 財經 財經熱門新聞 喊中長榮殺到89地板價後 他又斷言「驚人價」網嚇歪 - 財經 元宇宙快被大戶榨乾 下波主流浮現：這6檔等人抬轎 - 財經 不只塞港危機 美聖誕節難過 專家急勸1件事：否則會很慘 - 財經 台積電繳資料了！美將機密洩給英特爾？專家痛批：吃相很難看 - 財經 顏清標爆欠債兩大苦主之一 華南銀行晚間回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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