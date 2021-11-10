今天網路流傳一則衛福部長陳時中未配戴口罩唱歌的影片，遭到質疑是三級疫情警戒期間的行程？但衛福部澄清，該影片是在去年6月15日所拍攝，「不是在三級警戒期間」。資深媒體人羅友志指出，先不討論時間，以及相關人物，影片中的女生，有的看起來像公關，有的看起來像陪侍小姐，他認為陳時中可能是在幫八大行業解封做實地了解，而如果不是的話，就笑笑就好。

據了解，該影片為去年2020年6月15日，陳時中在當日公務行程結束後，臨時接獲一名北上的高雄朋友邀請的餐會會場，而陳時中當晚唱了2首歌就離開了。而當時是部長下鄉宣導防疫新生活時期，當時台灣已經多日本土無疫情，並非在三級警戒期間。

對於這段影片，羅友志10日晚間在臉書上表示，先不論時間、也不討論人物是不是真的影片中的女生，有幾位是企業公關，有幾位看起來應該是陪侍小姐，「依照我參加私人聚會多年，民間+女人，不太會一直用『穿梭』方式倒酒水，『坐著』、『原位』的機率較高，『站著』、眼光都放在酒水上的，都是『職業的』陪侍」。

羅友志指出，大家別亂想，如果是真的，部長先幫八大解封做實地了解，參與的都是專家小組，或該稱呼是「八大解封 民間研究小組」；如果不是，那就笑笑就好，「這首歌，很酒家歌耶！」。

CTWANT 周刊王 即時新聞 / 陳時中飲酒唱歌畫面曝光！疾管署：詳細情況 明日回應

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