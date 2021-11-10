最近氣溫驟降轉冷，早晚溫差變化也明顯變大，不少民眾都開始備好冬裝，準備渡過今年被喻為「反聖嬰現象」中較冷的冬天，Global Mall今年冬裝以一衣多穿搭配最受歡迎，銷量明顯增長達20%以外，京站也觀察到顧客開始慢慢購入冬季的衣物準備，更因今年的寒流預告，冬裝的銷量比去年成長了2倍之多，而在統一時代百貨台北店中，因著近年戶外休閒的風氣盛行，相關的機能服飾詢問度也大增，帶動戶外休閒服飾成長30%，大葉高島屋更預計，隨著周年慶、耶誕、春節三大檔期，預計今年的寒冬商機將比去年成長約20%、冬裝更占全館近60%的業績。
Global Mall也為因應冬裝上市，祭出了相關商品的5折起或是買1送1優惠以外，像Life8的Casual重工多口袋軍事衝鋒長袖外套，上班族出門騎車時就最方便，現更享買1送1優惠；17日前還有「雙11 購物狂歡祭」，無論是使用振興5倍券、行動支付或會員均能享超值優惠，包括「點數5倍放大抵」單筆消費滿500元、即可使用100點現折150元，還有持紙本振興5倍券單筆消費滿千元加贈111點iMall點數。
而京站現正舉行搶先實體首推的「首次線上周年慶」，也吸引了消費者購入了今年大熱的羔毛外套、針織上衣等商品為主，19日前Q卡友於「京站LIVE購」與「快速支付」當日累滿3800送400，滿7600送800商品禮券，另買3C、家電業種當日單筆滿萬元即送500元，滿2萬即送千元商品禮券，Q卡友可於次日中午12點後至京站APP兌換禮券，同時也不要忘了還有到明年4月30日的滿全館消費滿5500元即抽免費住小豪宅5年、月月抽5000儲值金的活動。
統一時代百貨台北店就發現戶外休閒及機能服飾中，外套類銷量成長最為明顯，因此多個戶外運動品牌也推出相關優惠，而24日前每周五、六、日更將再推出「振興購物節」，全館指定滿2000送200，持icashPay或icash2.0支付滿2000加送100，滿6000再送300，等同如滿6000最高即送1200、高達20%回饋，讓民眾享盡優惠換冬裝。
至於大葉高島屋則將於13日到16日限時4天推出「點數10倍送」活動，全館累滿3000贈300點，點數直接大方10倍送以外，25日前刷中國信託大葉高島屋聯名卡滿5500元，贈限量百元大葉高島屋禮券，滿1萬6000元贈限量16件碗盤組，全卡友於1樓名品區單筆滿8800元，贈限量百元大葉高島屋禮券，13日到24日期間，全卡友使用任一面額紙本五倍券單筆消費滿3800元，再贈限量500元購物金券。
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