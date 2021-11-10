最近氣溫驟降轉冷，早晚溫差變化也明顯變大，不少民眾都開始備好冬裝，準備渡過今年被喻為「反聖嬰現象」中較冷的冬天，Global Mall今年冬裝以一衣多穿搭配最受歡迎，銷量明顯增長達20%以外，京站也觀察到顧客開始慢慢購入冬季的衣物準備，更因今年的寒流預告，冬裝的銷量比去年成長了2倍之多，而在統一時代百貨台北店中，因著近年戶外休閒的風氣盛行，相關的機能服飾詢問度也大增，帶動戶外休閒服飾成長30%，大葉高島屋更預計，隨著周年慶、耶誕、春節三大檔期，預計今年的寒冬商機將比去年成長約20%、冬裝更占全館近60%的業績。

Global Mall新北中和店推薦EARTHMUSIC ECOLOGY 素面襯衫上衣，原價2450元，優惠價1111元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店推薦Life8 Casual重工多口袋軍事衝鋒長袖外套，推薦價1980元，現享買1送1優惠。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店推薦POONE 百搭防風外套，原價5980元，優惠價2980元。（Global Mall提供）

Global Mall也為因應冬裝上市，祭出了相關商品的5折起或是買1送1優惠以外，像Life8的Casual重工多口袋軍事衝鋒長袖外套，上班族出門騎車時就最方便，現更享買1送1優惠；17日前還有「雙11 購物狂歡祭」，無論是使用振興5倍券、行動支付或會員均能享超值優惠，包括「點數5倍放大抵」單筆消費滿500元、即可使用100點現折150元，還有持紙本振興5倍券單筆消費滿千元加贈111點iMall點數。

京站推薦Dickies女款軍綠色羊羔絨絎縫拼接鋪棉立領夾克，推薦價5980。（京站提供）

京站推薦PEANUTS史努比與夥伴寬版針織外套，原價3280元，特價2380元。（京站提供）

而京站現正舉行搶先實體首推的「首次線上周年慶」，也吸引了消費者購入了今年大熱的羔毛外套、針織上衣等商品為主，19日前Q卡友於「京站LIVE購」與「快速支付」當日累滿3800送400，滿7600送800商品禮券，另買3C、家電業種當日單筆滿萬元即送500元，滿2萬即送千元商品禮券，Q卡友可於次日中午12點後至京站APP兌換禮券，同時也不要忘了還有到明年4月30日的滿全館消費滿5500元即抽免費住小豪宅5年、月月抽5000儲值金的活動。

統一時代百貨台北店的As know as兩穿飛行夾克，原價4590元，特價1800元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的THE NORTH FACE女款保暖立領抓絨外套，推薦價4880元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店就發現戶外休閒及機能服飾中，外套類銷量成長最為明顯，因此多個戶外運動品牌也推出相關優惠，而24日前每周五、六、日更將再推出「振興購物節」，全館指定滿2000送200，持icashPay或icash2.0支付滿2000加送100，滿6000再送300，等同如滿6000最高即送1200、高達20%回饋，讓民眾享盡優惠換冬裝。

大葉高島屋推薦BARBOUR Barbour Intl. Castle禦寒外套，原價2萬5700元，特價1萬9200元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋推薦DUNHILL 小羊皮連帽外套，推薦價14萬5000元。（大葉高島屋提供）

至於大葉高島屋則將於13日到16日限時4天推出「點數10倍送」活動，全館累滿3000贈300點，點數直接大方10倍送以外，25日前刷中國信託大葉高島屋聯名卡滿5500元，贈限量百元大葉高島屋禮券，滿1萬6000元贈限量16件碗盤組，全卡友於1樓名品區單筆滿8800元，贈限量百元大葉高島屋禮券，13日到24日期間，全卡友使用任一面額紙本五倍券單筆消費滿3800元，再贈限量500元購物金券。